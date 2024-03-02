Российские оккупанты обстреляли Станислав: есть погибший

Российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станислав Херсонской области. В результате вражеской атаки есть жертва среди гражданского населения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Во время вражеского артобстрела 54-летний мужчина находился на улице и получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Российская армия убила жителя Станислава. Травмы, не совместимые с жизнью, получил 54-летний мужчина. Он находился на улице во время артобстрела. Мои соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Прокудин также сообщил, что за прошедшие сутки враг обстреливал следующие населенные пункты: Берислав, Республиканец, Милово, Львов, Бургунка, Томарино, Змиевка, Александровка, Днепровское, Янтарное, Понятовка, Токаревка, Ивановка, Берегово, Красный маяк, Новоберислав, Станислав, Приднепровское, Инженерное, Тягинка, Дорожное, Качкаровка, а также город Херсон.

Российские военные нацелились на жилые кварталы этих населенных пунктов области, что привело к повреждению 1 многоэтажки и 11 частных домов. В Херсоне в результате обстрелов повреждено админздание.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ утром в четверг, 29 февраля, обстреляли общину в Херсонской области. В результате попадания получили повреждения дома, погиб житель одного из сел.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля войска РФ нанесли ракетные удары по порту Херсона. В результате обстрела повреждение получило турецкий сухогруз KURUOGLU-3, он был поражен двумя ракетами с правого борта.

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