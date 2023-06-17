Российские оккупанты превратили остров Джарылгач в полигон и совершают экоцид – Генштаб

Российские оккупанты продолжают совершать свои зверства. Они превратили остров Джарылгач в полигон и совершают экоцид.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 17 июня.

"Российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарилгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия по подготовке мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений", – сказано в сообщении.

Как известно, оккупанты активно проводят милитаризацию острова Джарылгач в Херсонской области. Несколько дней назад они соединили этот заповедный остров с материковой частью Украины песчаной насыпью.

Захватчики разместили на острове около 300 оккупантов и 15 лодок, украденных у местных жителей.

Отметим, Джарылгач – это остров в Каркинитском заливе Черного моря. Самый большой остров Украины и Черного моря. Административно относится к Скадовскому району Херсонской области. Вся территория острова и часть близлежащей акватории входит в Национальный природный парк "Джарылгацкий".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты совершили очередное тяжкое преступление, соединив заповедный остров с оккупированной частью Херсонщины. В районе населенного пункта Лазурное они засыпали переправу на остров песком и создали там полигон.

Последствия действий оккупантов будут катастрофическими для краснокнижных животных на острове, а также для залива, который превратится в болото.