Российские пропагандисты попытались оправдать удар по Запорожью, но запутались в версиях: в результате атаки погибли 13 человек
Пытаясь оправдать удар по Запорожью 8 января, российские пропагандисты озвучили взаимоисключающие версии военного преступления армии РФ. Одни из них обвинили "украинскую ПВО", а другие признались в "высокоточном ударе" якобы по заводу, но не уточнили об убийстве 13 человек.
Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA. Там опубликовали скриншоты с росСМИ и паблика одного из предателей Украины.
Россия атаковала Запорожье днем 8 января двумя КАБами. Ее авиабомбы разрушили и повредили промышленный объект, многоэтажные дома и другую инфраструктуру города; обломки посекли трамвай и маршрутку с пассажирами; сгорели дотла автомобили горожан. Помимо жертв атаки, 113 человек пострадали, в том числе ребенок.
Пропагандисты же из РФ в попытках переложить ответственность стали сразу озвучивать противоположные теории.
Так, коллаборант Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, якобы причиной трагедии стала "работа криворукой ПВО ВСУ".
При этом официальные прокремлевские издания страны-агрессора (такие, как "Московский комсомолец" и "Российская газета") сообщили, мол, российские "высокоточные удары" успешно поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье. О пострадавших гражданских они умолчали.
ASTRA напомнило, что похожая ситуация была в росСМИ после обстрела Кривого Рога, когда российская баллистическая ракета ударила четырехэтажному жилому дому: погиб один человек, 17 пострадали, в том числе два ребенка. Пропагандисты из России тогда сперва тоже пытались переложить ответственность за удар на "украинску ПВО", а следом утверждали, что так ракетой "Искандер" войска РФ "поздравили" сотрудников СБУ в городе.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар авиабомбами по Запорожью, выразив соболезнования родным жертв и пострадавших. Он призвал мир давить на Россию за террор, ведь завершить войну надежным миром, по его словам, возможно только благодаря силе.
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