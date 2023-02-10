Российские ракеты залетели на территорию НАТО: в Воздушных силах раскрыли детали новой российской атаки

Пролет российских ракет "Калибр" в Румынии, которая входит в НАТО, является беспрецедентным случаем. Они залетели в воздушное пространство страны через Молдову, куда проследовали из Одесской области.

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Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат. "Ракеты впервые летели через Румынию. Они там пролетели, потом исчезли, их где-то перехватывали в других регионах. Сначала залетели в Одесскую область, потом через Молдову, потом через Румынию", – сказал он "РБК-Украина".

Спикер ВС ВСУ напомнил, что в Молдову ракеты оккупантов залетают уже не впервые.

"Уже в третий раз, насколько я помню. Беларусь – понятно, а Румыния – впервые, это такой беспрецедентный случай", – прокомментировал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что два "Калибра" во время новой российской атаки пересекли границу Молдовы и Румынии, а затем вернулись в воздушное пространство Украины.

В минобороны Молдовы осудили пролет российского "Калибра" и сообщили, что он пересек границу над оккупированным Приднестровьем. А МИД страны вызвало посла РФ.

Напомним, в пятницу войска РФ устроили новую атаку против Украины. На Киевщине сработала ПВО, в Харькове, Запорожье и Хмельницком есть прилеты.