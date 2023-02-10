Залужный заявил, что российские ''Калибры'' пересекли границы Молдовы и Румынии

Две российские ракеты "Калибр" 10 февраля, во время очередной атаки РФ, пересекли границу Молдовы и Румынии. После этого они вернулись в воздушное пространство Украины.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. По его словам, в пятницу в 10:18 два "Калибра" пересекли границу Украины с Молдовой.

Приблизительно в 10:33 они пересекли воздушное пространство Румынии, а затем снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех стран.

"Калибры" войска РФ запустили из акватории Черного моря, рассказал Залужный.

В свою очередь, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в комментарии журналистам, что Воздушные силы могли сбить эти ракеты, однако, поняв риски и угрозы для населения другой страны, не сделали этого сразу.

Вскоре в министерстве обороны Молдовы подтвердили и решительно осудили пролет российской ракеты над страной и сообщили, что она пересекла границу над временно оккупированным Приднестровьем. А МИД страны вызвало посла России из-за нарушения воздушного пространства страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 февраля Россия устроила новую ракетную атаку против Украины. В Киевской области сработала ПВО, в Харькове, Запорожье и Хмельницком зафиксированы прилеты.