Российские самолеты потеряли еще две авиабомбы в Белгородской области: появились данные о последствиях

Российская армия продолжает бомбить территории собственной страны, "теряя" на головы своих граждан авиабомбы, которыми она атакует Украину. Только за последние несколько дней российские террористы, таким образом, сбросили на Белгородщину еще несколько ФАБов.

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Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA. По данным канала, 13 ноября российские самолеты потеряли над этой областью еще две авиабомбы.

Так, недалеко от села Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе с российского самолета "нештатно сошла" авиабомба ФАБ-250. В этот раз обошлось без пострадавших.

Еще одна ФАБ приземлилась у села Шеино Корочанского района. Там нашли воронку от авиабомбы всего в 3 километрах от жилых домов.

Однако это далеко не первые случаи "нештатной" бомбардировки россиянами собственных, а также оккупированных территорий.

Несколько дней назад, 10 ноября, захватчики впустили 500-килограммовую бомбу на оккупированный город Алмазная в Луганской области. Снаряд упал просто возле жилого дома.

А 28 октября российский самолет "загубил" бомбу над селом в 6 км от Белгорода.

"Таким образом, стало известно о по меньшей мере 148 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на подконтрольных ей территориях Украины за 2024 год. Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном востоке они не взрываются", – отметил Telegram-канал.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты не впервые "теряют" авиабомбы в Белгородской области. Также они не жалеют и жителей оккупированных ими территорий, периодически теряя снаряды над временно оккупированной территорией Луганщины.

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