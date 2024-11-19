Российские военные используют против ВСУ запрещенный газ: ОЗХЗ нашла доказательства

Организация по запрещению химического оружия впервые выявила доказательства применения войсками России запрещенных химических веществ на войне в Украине. Эксперты учреждения обнаружили запрещенный газ CS в образцах снарядов и почвы из зоны боевых действий, переданных Украиной.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, 18 ноября, на сайте ОЗХО. Отмечается, что его наличие запрещено конвенцией об использовании химического оружия.

В заявлении сказано, что образцы для исследования отобрали "после инцидента, произошедшего 20 сентября 2024 года".

"По запросу Украины Технический секретариат ОЗХО был направлен в Украину в связи с инцидентом, который, как сообщается, произошел 20 сентября 2024 вдоль линий противостояния у села Ильинка в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Группа экспертов получила три образца, собранных Украиной: корпус снаряда и два образца почвы, взятых из траншеи.

"Анализы назначенных организацией лабораторий, проведенные отдельно и независимо друг от друга, подтверждают, что образцы снаряда и почвы, отобранные из траншеи, содержат вещество 2-хлорбензилиденмалононитрил известное как CS", – подчеркнули в организации.

При этом там подчеркнули, что в докладе "не ставилась цель определить источник или происхождение токсичного химического вещества".

Издание Reuters пишет, что украинская сторона заявила, что все образцы были собраны после инцидента 20 сентября вблизи села Ильинка (с 2024 года Грушевка) в Марганецкой громаде Никопольского района.

Несмотря на то, что слезоточивый газ не смертелен, однако он вызывает временное раздражение глаз и дыхательной системы. А в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца.

Журналисты пишут, что команда ОЗХЗ не имеет права определять, кто из сторон виноват в нарушении, однако как Украина, так и США заявляют о незаконном использовании армией РФ слезоточивого газа для зачистки траншей.

Ожидается, что результаты исследования будут обсуждаться на следующей неделе на встрече 193 государств-членов ОЗХО в Гааге.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ заявили, что военные РФ продолжают применять против Сил обороны Украины специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Только за октябрь 2024 года на фронте было зафиксировано 323 таких случая.

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