Российские военные начали вдвое чаще сдаваться в плен перед контрнаступлением ВСУ: стали известны подробности

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко заявил, что российские солдаты стали вдвое чаще обращаться для добровольной сдачи в плен. По мнению сотрудников организации, это непосредственно связано с подготовкой бойцов ВСУ к контрнаступлению.

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Слова военного передает "Радио Свобода", в чьем эфире он выступил 20 апреля. По словам Матвиенко, пик числа обращений пришелся как раз на март 2023 года.

"Тогда мы зафиксировали более 3 тысяч обращений, и такая тенденция сохраняется и в апреле. Если сравнивать с декабрем, то в декабре 2022 года было зарегистрировано 1,5 тысячи обращений, в марте более 3 тысяч", – указал он.

Также представитель штаба назвал общее число оккупантов, которые предпочли сдаться в плен Украине военным преступлениям против мирных жителей. За семь месяцев работы фонда "Хочу жить" обратились 15 тысяч россиян, включая и самих военнослужащих РФ, и их родственников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ужесточили обстрелы юга Украины, поскольку паникуют из-за предстоящего контрнаступления украинской армии. Таким образом они пытаются помешать Силам обороны подготовиться к нему.

В то же время в Минобороны утверждают, что украинские воины уже ведут контрнаступательные действия на фронте, а у командования есть несколько планов по деоккупации украинских территорий. Эта операция предусматривает значительный комплекс действий и мер, часть которых активно реализуют Силы обороны.

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