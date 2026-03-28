Российские военные направили дрон на мирного жителя Херсонщины: он погиб

Российские захватчики не прекращают террор гражданских в прифронтовых населенных пунктах. В частности, из-за атаки вражеского беспилотника в Херсонской области погиб мужчина.

Он получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

"Стало известно о гибели жителя Камышан из-за атаки российского дрона...Мои соболезнования родным и близким убитого", – написал он.

По словам чиновника инцидент произошел в пятницу, 27 марта. Оккупанты целенаправленно ударили дроном по 63-летнему мужчине.

Враг активно обстреливал Херсонщину 27 марта

Стоит отметить, что ранее Прокудин сообщал, что за прошедшие сутки под вражеской атакой находился ряд населенных пунктов Херсонщины.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 12 частных домов", – отмечается в сообщении.

Также оккупанты также повредили административное здание, офис, скутер и частные автомобили. В результате российской агрессии ранения получили семь человек.

Напомним, в ночь на 28 марта войска страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", прогремела серия взрывов, известно как минимум об 11 пострадавших, среди которых ребенок, один человек умер в больнице.

Как писал OBOZ.UA, 14 марта российские оккупанты несколько раз ударили по центру Херсона. Пострадали трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет, они сейчас под наблюдением медиков, есть пострадавшие и среди взрослых.

