Российские военные обстреляли Орехов на Запорожье: разрушен дом, два человека погибли. Фото

Российские захватчики продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты Запорожской области. В Орехове они попали по частному дому, убив супругов: 58-летнего мужчину и 54-летнюю женщину.

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В Преображенке же оккупанты ранили 77-летнего гражданского. О последствиях вражеских обстрелов сообщил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Юрий Малашко.

Один человек ранен и двое убиты российскими оккупантами во время российских обстрелов 10 июня по населенным пунктам Запорожской области вблизи фронта.

"В Ореховые рашисты попали в частный дом, во дворе которого погибла семейная пара – 58-летний мужчина и 54-летняя женщина. В Преображенке минно-взрывные травмы получил 77-летний мужчина, которого оперативно доставили в медучреждение. Берегите себя –эвакуируйтесь и доверьте дело ВСУ!" – подчеркнул Малашко.

Он также показал, что осталось от дома, где жили погибшие супруги, после прилета вражеских снарядов.

Напомним, днем 10 июня российские захватчики в очередной раз ударили по Херсону, где сейчас идет эвакуация из зоны подтоплений. В результате обстрела ранены двое волонтеров: мужчин 52 и 25 лет. Они помогали пострадавшим от российского теракта херсонцам на Каховской ГЭС.

Оба пострадавших были госпитализированы.

А ночью РФ атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе. Обломки "Шахеда" попали в квартиру многоэтажки: погибли три человека.