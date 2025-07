Российские войска перераспределяют приоритеты: в ISW оценили ситуацию с наступлением врага в районах Покровска и Константиновки

Оккупационные войска России взялись за перераспределение приоритетов наступательных операций в Донецкой области. После нескольких недель безуспешной активности, направленной на продвижение к Константиновке, они вновь переключили внимание на штурмы в сторону Покровска.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, армия РФ попытается вынудить ВСУ отойти от райцентра, чтобы потом вернутся к попыткам захвата города в Краматорском районе.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 6 и 7 июля, войска РФ недавно продвинулись к северо-востоку от Новоэкономичного (к востоку от Покровска) и на юге Новоэкономичного во время механизированного штурма численностью до взвода.

На этом фоне российские провоенные блогеры утверждали, что их армия также продвинулась к северо-западу от Коптево, к западу от Мирного (оба к северо-востоку от Покровска) и к юго-западу от Миролюбовки (к востоку от райцентра).

Предполагается, что оккупанты переориентируют свое внимание на район к северо-востоку от Покровска в направлении Доброполья (к северо-западу от райцентра) после возобновления атак на этом участке в мае 2025 года.

"Эти наступления поддерживают как охват Покровска, так и создание выступа, который позволит российским войскам в долгосрочной перспективе попытаться охватить Константиновку и более широкий пояс – ряд укрепленных городов, которые образуют костяк оборонительных позиций Украины", – оценили в ISW.

Аналитики напомнили, что ВС РФ не добились значительных успехов в районе к западу от Торецка в направлении Константиновки с начала июня 2025 года. Поэтому их командование, вероятно, временно снижает приоритет этих усилий в пользу более оппортунистических наступлений в направлении Покровска.

Один российский милитарист заявили, что армия РФ ранее безуспешно пыталась продвинуться в Новоэкономическое с востока около Малиновки, но в итоге якобы смогла продвинуться в поселок с юга. Хотя враг с трудом продвигался в Новоэкономическое в течение последних двух месяцев, столкнувшись с продолжающимися украинскими оборонительными операциями и контратаками в этом районе.

"Российские войска, скорее всего, попытаются использовать эти успехи для продвижения в направлении Родинского (к северу от Покровска и к северо-востоку от Новоэкономического), чтобы вынудить украинские войска отступить из Покровска и Мирнограда под угрозой окружения, прежде чем снова сосредоточиться на направлении Константиновки", – предполагают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Институте изучения войны отметили, что войска РФ продолжают подтягивать резервы на это Покровское направление фронта. Аналитики оценили, что оккупанты планируют взять Покровск в кольцо и обойти украинские фортификации с запада в ближайшие месяцы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!