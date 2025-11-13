Российские войска проводят ротацию на юге: Волошин рассказал о ситуации. Карта

На некоторых участках фронта на юге Украины российские войска проводят ротацию, перегруппировку и пополнение вследствие потерь. Пополнение проходит через учебные центры на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожья и Херсонщины, а не непосредственно через военкоматы.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. По его словам, сейчас количество российских войск на южном направлении остается постоянным, а подразделения, задействованные в штурмовых действиях, перегруппировываются и получают подкрепление.

"У нас сейчас количество российских войск остается постоянным, и противник на некоторых участках линии боевого соприкосновения проводит ротацию подразделений, перегруппировку, а также пополнение потерь. Речь идет о тех подразделениях, которые были задействованы в штурмовых действиях", – отметил Волошин.

Особое внимание враг уделяет подразделениям воздушно-десантных войск, что связано с командиром группировки "Днепр" генерал-майором Теплинским, который сам командует десантными подразделениями и стремится держать у себя именно представителей своего вида.

Противник на южном направлении пытается закрепить свои позиции и подготовить резервы, однако существенного увеличения контингента пока не наблюдается.

Напомним, на Гуляйпольском направлении российская оккупационная армия смогла существенно улучшить свои позиции. Однако захватчики, вероятно, потратят значительное время на создание условий для захвата самого Гуляйполя. Поэтому россияне могут предпринять попытку изолировать и окружить Гуляйполе с северо-востока в соответствии с новым планом кампании, направленным на ослабление украинской обороны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщал, что украинские войска 11 ноября отступили с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожской области. После этого в командовании Вооруженных сил Украины сообщили об оккупации Россией трех сел на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области. Ситуация там остается сложной и изменчивой. Однако, несмотря на это, логистика в Мирноград осуществляется.

