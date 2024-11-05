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Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Михаил Левакин
War
4 минуты
972
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее "горячо" на Кураховском направлении. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

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Как отмечено в сводке командования ВСУ, 5 ноября, по состоянию на 17.00, с начала суток произошло 75 боевых столкновений. За это время оккупанты обстреливали украинские пограничные населенные пункты и сбросили 5 управляемых бомб по территории Сумской области.

На свою, Курскую область, россияне за сутки сбросили уже 21 управляемую авиабомбу.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Новоосинового и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще два – продолжаются.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Лиманском направлении захватническая армия дважды атаковала вблизи Загрызово. Украинские защитники отразили одну атаку, еще одна продолжается.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Продолжаются два штурма позиций наших защитников на Краматорском направлении близ Орехово-Василовки, к тому же враг нанес авиационных ударов по Часову Яру и Ступочкам. В общей сложности по населенным пунктам этого направления противник за сутки сбросил 12 управляемых авиабомб.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток, при поддержке авиации, оккупанты предприняли 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Проминь, Лисовка, Новогродовка, Крутый Яр, Селидово и Гродовка на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили семь атак, шесть боестолкновений – до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Кураховском направлении враг атаковал 53 раза вблизи Волченка, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки, Елизаветовки и Екатериновки. Сейчас ведутся 26 боестолкновений.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Времивском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших войск возле Константинопольского и Трудового. До сих пор продолжаются три боестолкновения. Тут противник, поддерживая наступательные действия, активно применял авиацию, использовал 49 неуправляемых ракет.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Гуляйпольском направлении авиационных ударов неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Белогорье.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Ореховском направлении захватчики предприняли одну тщетную попытку атаковать позиции наших защитников вблизи Орехова. К тому же враг сбросил 14 управляемых авиационных бомб в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехово и Новоандреевка.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Приднепровском направлении российские подразделения совершили два штурма, которые наши защитники успешно отразили. Ситуация контролируется.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Северском направлении враг активных действий не производил. "На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", – уточнили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на Покровском направлении на фронте остается очень сложной, в настоящее время российские оккупационные войска сконцентрировали основные силы в направлении населенного пункта Вишневое. Враг привлекает в штурмах большое количество личного состава и техники, его основная цель – захватить Покровск. Этот город имеет важное логистическое значение.

Оккупационным войскам России удалось захватить ряд сел на Покровском и Времивском направлениях фронта, заявил аналитический ресурс DeepState. Враг оккупировал поселок Кураховка в Покровском районе и село Шахтерское в Волновахском районе.

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