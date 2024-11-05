Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее "горячо" на Кураховском направлении. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

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Как отмечено в сводке командования ВСУ, 5 ноября, по состоянию на 17.00, с начала суток произошло 75 боевых столкновений. За это время оккупанты обстреливали украинские пограничные населенные пункты и сбросили 5 управляемых бомб по территории Сумской области.

На свою, Курскую область, россияне за сутки сбросили уже 21 управляемую авиабомбу.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Новоосинового и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще два – продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия дважды атаковала вблизи Загрызово. Украинские защитники отразили одну атаку, еще одна продолжается.

Продолжаются два штурма позиций наших защитников на Краматорском направлении близ Орехово-Василовки, к тому же враг нанес авиационных ударов по Часову Яру и Ступочкам. В общей сложности по населенным пунктам этого направления противник за сутки сбросил 12 управляемых авиабомб.

С начала суток, при поддержке авиации, оккупанты предприняли 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Проминь, Лисовка, Новогродовка, Крутый Яр, Селидово и Гродовка на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили семь атак, шесть боестолкновений – до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении враг атаковал 53 раза вблизи Волченка, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки, Елизаветовки и Екатериновки. Сейчас ведутся 26 боестолкновений.

На Времивском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших войск возле Константинопольского и Трудового. До сих пор продолжаются три боестолкновения. Тут противник, поддерживая наступательные действия, активно применял авиацию, использовал 49 неуправляемых ракет.

На Гуляйпольском направлении авиационных ударов неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении захватчики предприняли одну тщетную попытку атаковать позиции наших защитников вблизи Орехова. К тому же враг сбросил 14 управляемых авиационных бомб в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехово и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении российские подразделения совершили два штурма, которые наши защитники успешно отразили. Ситуация контролируется.

На Северском направлении враг активных действий не производил. "На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", – уточнили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на Покровском направлении на фронте остается очень сложной, в настоящее время российские оккупационные войска сконцентрировали основные силы в направлении населенного пункта Вишневое. Враг привлекает в штурмах большое количество личного состава и техники, его основная цель – захватить Покровск. Этот город имеет важное логистическое значение.

Оккупационным войскам России удалось захватить ряд сел на Покровском и Времивском направлениях фронта, заявил аналитический ресурс DeepState. Враг оккупировал поселок Кураховка в Покровском районе и село Шахтерское в Волновахском районе.

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