Российский дрон поразил авто, в котором ехали журналист Ukrainian Witness и военные: момент попал на видео

Российский беспилотник "Молния" на Харьковщине поразил автомобиль, в котором ехали журналист Ukrainian Witness и военные. В результате атаки машина вышла из строя, а двое защитников получили ранения.

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Об этом сообщается в сюжете от "Украинского свидетеля". Там заметили, что вражеские БПЛА "Молния" все чаще стали залетать в тыл ВСУ.

"Журналист "Украинского свидетеля" вместе с военными ехал в Харьковской области на съемку огневой позиции прицепной пушки "Гиацинт-Б" 15-й бригады оперативного назначения НГУ. В дороге, когда они находились в 20 км от линии боевого столкновения, в их пикап Nissan Navara попал вражеский БПЛА "Молния" – ударный дрон самолетного типа, наводимый оператором как FPV", – говорится в сообщении.

Удар "Молнии", которая попала под автомобиль, был похож на разрыв мины. Мощная волна заставила бойцов и журналиста мгновенно покинуть пикап и скрыться в ближайшем здании. Там они смогли оценить ситуацию и вызвать помощь. Больше всего пострадал офицер пресс-службы бригады Игорь Лавров. Вскоре на место прибыла машина, которая оперативно доставила раненых и журналиста в ближайшее село – более безопасное место для ожидания медицинской эвакуации.

Поврежденный при обстреле пикап военные уже ремонтируют на собственной ремонтной базе. Авто получило серьезные повреждения: расколот задний диск, разорвано колесо, обломки пробили дно – именно поэтому бойцы получили ранения в ноги. Также пострадали коробка передач, выхлопная система, бензобак и раздаточная коробка.

По словам одного из защитников, дрон "Молния" имеет дальность полета более 30 км и боевую часть до 5 кг. Если сравнивать, то противотанковая мина ТМ-72 имеет вес заряда взрывчатого вещества 2,5 кг, а противогусеничная ТМ-62 – 7,5 кг.

Российские оккупанты стали чаще применять эти беспилотники, что серьезно влияет на логистику военных Сил обороны. Ездить по дорогам, которые раньше считались относительно безопасными, теперь сложно как военным, так и гражданским.

Напомним, 3 апреля россияне атаковали Харьков, в результате этого пять человек погибли. Пострадали более 30 человек, среди них один ребенок. Известно, что один из БПЛА врага попал в пятиэтажное здание, второй – неподалеку в землю.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 2 апреля РФ в очередной раз массированно атаковала Харьков "Шахедами". Через 40 минут враг нанес по городу 14 ударов дронами, раздалась серия взрывов. Есть повреждения жилищного фонда и транспортной инфраструктуры.

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