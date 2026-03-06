Российское командование оформляет отпуска солдатам, но бросает их рыть окопы под Бахмутом – 'Атеш'

Российское командование начало практиковать фейковую отправку военнослужащих ВС РФ в отпуска. По документам они ехали отдыхать домой, на деле же – оказывались под Бахмутом и рыли окопы.

К такой практике командование части прибегло из-за острой нехватки живой силы вследствие колоссальных потерь. Подробности сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

Согласно сообщениям агентов "Атеш", в течение 2025 года в 24-м мотострелковом полку ВС РФ более 90 военнослужащих были официально оформлены в отпуск – однако вместо отдыха оказывались в районе Бахмута. Командиры отправляли "отпускников" туда для "оборудования и укрепления оборонительных позиций".

"Такая практика применяется и по сей день из-за острой нехватки личного состава в части, вызванной большими потерями. Формально солдаты находились в отпуске, но фактически выполняли работы по обустройству оборонительных рубежей в зоне боевых действий", – отмечено в сообщении.

Не обошлось и без эксцессов, добавили в "Атеш".

"По нашим данным, во время таких "отпусков" один из военнослужащих подорвался на мине и получил тяжёлое ранение. После инцидента командование части сфальсифицировало документы, оформив произошедшее как ранение, полученное при выполнении боевого задания", – подчеркнули в движении.

В "Атеш" утверждают, что российским военнослужащим прямо угрожают отправкой в штурмовые подразделения, если они расскажут о схеме с фиктивными отпусками.

"Агенты "Атеш" продолжают фиксировать подобные случаи и передавать информацию о злоупотреблениях российского командования. Скрыть такие схемы уже не получится", – добавили в движении, призвав военнослужащих ВС РФ, которые "устали от беспредела командиров", обращаться в канал связи в Telegram @Svyaznoy_Atesh.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что агенты "Атеш" провели серию диверсий на железной дороге в Луганске. Благодаря действиям подполья, графики поставок вооружения оккупантам были сорваны.

Также стало известно, что командование РФ переводит медиков на боевые должности на Херсонском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!