Российскую военную технику массово перекрашивают в гражданские цвета: видео

На временно оккупированных территориях Украины захватчики всё чаще маскируют свою военную технику, перекрашивая её в гражданские цвета. В частности, подобные случаи фиксировались в захваченном Мариуполе.

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Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он также опубликовал соответствующее видео, подтверждающее новую тактику оккупантов.

Враг пытается скрыть технику от поражения

По словам Андрющенко, первую попытку маскировки военной техники под синий цвет в городе заметили еще в июле 2026 года. Уже с августа среди российских военных распространился новый "тренд" — перекрашивание в оранжевый цвет.

Чиновник отметил, что такая практика использования гражданских цветов для военных машин становится в рядах оккупантов все более распространенной.

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Россияне уже использовали разные цвета для маскировки техники

Напомним, в августе 2026 года захватчики начали массово окрашивать свои военные грузовики в ярко-оранжевый цвет вместо синего, который использовали ранее.

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, россияне делают это, в частности, для того, чтобы попытаться запутать алгоритмы искусственного интеллекта и машинного зрения украинских беспилотников. Оранжевый и синий оттенки характерны для дорожно-строительной техники, коммунального транспорта и автоцистерн, поэтому военный транспорт пытаются визуально замаскировать под гражданские машины.

Как писал OBOZ.UA, подобную тактику маскировки враг применяет и на других оккупированных территориях. В частности, вблизи Геническа в Херсонской области российские военные массово перекрашивали боевые машины в синий, белый и красный цвета. По данным партизанского движения "Атеш", оккупанты сознательно выдавали технику со стандартной окраской за гражданский транспорт для обеспечения подвоза топлива на передовые позиции.

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