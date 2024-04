Россия активизировала усилия по мобилизации перед новым наступлением на Украину, но столкнется с проблемами – ISW

В последнее время страна-агрессор Россия активизировала усилия по мобилизации перед новым наступлением на Украину. Аналитики утверждают, что Кремлю будет сложно за короткое время сформировать эффективный резерв на стратегическом и оперативном уровнях.

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). В частности, во избежание новой волны мобилизации Кремль активизировался в вопросе криптомобилизации.

Глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что благодаря криптомобилизации ежемесячно можно пополнять войска РФ на 30 тысяч человек, то есть до конца 2024 года Кремлю удастся набрать в вооруженные силы до 300 тысяч человек, даже не прибегая к мобилизации.

Еще в начале января 2024 представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий говорил о том, что ежемесячно Кремлю удается вербовать на войну против Украины до 30 тысяч человек.

В марте российский оппозиционный ресурс "Верстка" сообщил, что администрация президента РФ уверена в способности привлечь в ВС РФ в этом году 300 тысяч новобранцев.

По данным агентства Bloomberg, Кремль увеличил одноразовую выплату при подписании контракта с министерством обороны РФ на 40%, что в среднем составляет около 5 тысяч долларов. Кроме того, в Кремле планируется использовать экономические стимулы как один из основных инструментов криптомобилизации перед наступлением на Украину.

Каждый месяц Кремлю удается компенсировать потери на поле боя из-за криптомобилизации. Учитывая последующие операции РФ, Кремлю придется активизировать свои усилия по криптомобилизации, поскольку оккупанты постоянно несут серьезные потери на поле боя.

При этом даже если до начала возможного наступления Кремль привлечет в путинскую армию большое количество людей, они будут недостаточно обучены и не смогут эффективно помочь на фронте.

Поэтому российские войска вряд ли создадут большие резервы перед ожидаемым наступлением летом 2024 года. Ограниченное время, оставшееся у российских войск для подготовки к ожидаемому летнему наступлению, вероятно, будет означать, что любые дополнительные силы, добавленные в резервы в ближайшие месяцы, будут плохо обучены и менее боеспособны", – отметили в ISW.

Там продолжают считать, что запланированные российские резервы оперативного и стратегического уровня вряд ли будут готовы действовать как силы прорыва первого эшелона или сил второго эшелона, способных проводить крупномасштабные нападения в 2024 году, если у украинских сил будут средства, чтобы им противостоять. Российские войска с большей вероятностью будут использовать эти резервы, как они делали это раньше: как немедленно доступны кадровые резервы для пополнения и усиления задействованных подразделений, проводящих тяжелые пехотные атаки с редкими ограниченными механизированными атаками.

Напомним, оккупанты во временно захваченном Крыму планируют мобилизовать в ряды ВС РФ 15 тысяч человек, хотя официально заявляют о 2,5 тысячах. Чтобы избежать службы в армии агрессора, крымчане могут только уехать с полуострова, другого выхода пока нет.

