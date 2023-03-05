Россия активизировала вербовку наемников за границей, – ЦНС

Оккупанты терпят постоянные траты на фронте. Именно поэтому Россия активизировала вербовку наемников за границей.

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Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Владимир Путин подписал указ о прохождение военной службы между гражданином другого государства и МО РФ.

"Враг в своих традиционных действиях, то есть в конвульсиях пытается привлечь иностранцев к заключению контрактов с министерством "нападения" РФ", – говорится в сообщении.

Так, 27 февраля 2023 года президент России подписал указ №131 "О внесении изменений в некоторые акты президента РФ", уменьшающий с пяти до одного года минимальный период, на который заключается первый контракт на прохождение военной службы между гражданином другого государства и МО РФ.

"Таким образом, можно отметить, что так называемая "вторая армия мира" после года полномасштабного вторжения успела себя съесть изнутри, что теперь необходимо закрыть проблемные места кадрового голода гражданами других стран", – добавили в источники.

Центр национального сопротивление сообщил, что учитывая кадровый голод в армии России, не трудно спрогнозировать, что империя также будет проводить усиленную мобилизацию украинцев на ВТО. По возможности покиньте регион и игнорируйте паспортизацию врага.

Напомним, что "Вагнер" набирает бывших афганских военных, предлагая им и их семьям убежище в России и 1500 долларов зарплаты.

В Сербии "вагнеровцы" тоже ищут потенциальных "коллег". Свое беспокойство по этому поводу высказывали высокопоставленные официальные лица США.

Более того, Пригожин "пригрозил" открыть свой филиал и в Соединенных Штатах. После этого "Вагнер" запустил пропагандистский ролик, в котором призывает граждан США, которые хотят видеть Америку "снова великой", вступать в его ряды.

Недавно мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированный город прибыли вербовщики ЧВК "Вагнер". Они будут искать наемников из числа заключенных украинцев. Вербуют также граждан Украины, которых оккупанты вывезли из тюрем на временно захваченных территориях в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская частная военная компания "Вагнер" ищет людей в свои ряды не только в РФ. После начала полномасштабной войны в Украине "музыкантам" – такую кличку себе избрали военные преступники – пришлось развивать сеть вербовки среди иностранцев.

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