Россия атаковала FPV-дронами две общины Николаевщины: погиб мужчина, четверо раненых

Российские войска снова атаковали Николаевскую область с применением FPV-дронов. Под ударом оказалась Куцурубская и Гороховская общины.

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В результате атаки есть погибший среди гражданского населения, еще четыре человека ранены. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По имеющейся информации, российские военные атаковали Куцурубскую общину FPV-дронами 6 июня. В результате попадания погиб 64-летний мужчина.

Также в результате удара поврежден легковой автомобиль.

"Россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. В результате атаки погиб 64-летний мужчина. Поврежден автомобиль", – говорится в сообщении.

Других подробностей относительно масштаба разрушений пока не сообщается.

Местные власти и экстренные службы работают на месте происшествия, уточняются окончательные последствия атаки.

Также сегодня днем враг атаковал FPV-дроном Гороховскую общину. В результате атаки ранены четыре человека – двух женщин и двух мужчин.

Все пострадавшие госпитализированы, их состояние – средней тяжести. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, российские войска продолжают массированные обстрелы Донецкой области, в результате чего растет количество жертв среди гражданского населения. По состоянию на утро 6 июня известно о шести погибших и по меньшей мере 17 раненых.

6 июня российские войска атаковали Запорожье. В областном центре раздавались взрывы, враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры и промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня РФ нанесла удар по предприятию в Чернигове. Пострадали по меньшей мере восемь человек. Повреждены 23 автомобиля.

Также накануне враг бил по Донецкой области. Известно, что погибли четыре человека, семеро получили ранения.

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