Россия атаковала гражданские суда под флагами Панамы и Сан-Марино: есть раненый

Государство-агрессор Россия снова совершила атаку на два гражданских судна в Черном море возле Одесской области. В результате удара по танкеру под флагом Панамы ранения получил один член экипажа, еще одно судно под флагом Сан-Марино подверглось атаке при выходе из порта. События произошли во время движения и ожидания судов в портовой зоне.

Об инцидентах 12 января сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба на своей странице в Facebook. Он отметил, что атаки были направлены именно против гражданского судоходства. В сообщении также приведены детали относительно состояния экипажей и действий спасательных служб.

Атака с воздуха

По словам Кулебы, вражеский беспилотник попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла. В результате удара на борту возникло возгорание. Один из членов экипажа получил ранения, ему сразу начали оказывать необходимую помощь. Морские спасательные службы оперативно прибыли на место и начали ликвидацию последствий атаки.

В тот же день состоялась еще одна террористическая атака – на этот раз на гражданское судно под флагом Сан-Марино. Корабль выходил из порта с грузом кукурузы. К счастью, в этом случае пострадавших нет, а судно смогло продолжить движение по маршруту.

Факты и последствия

Министр подчеркнул, что такие удары являются сознательными действиями против международной торговли и безопасности мореплавания. По его словам, Россия продолжает атаковать гражданские объекты на море, несмотря на их нейтральный статус и международные флаги. В то же время Украина, несмотря на постоянную угрозу, обеспечивает работу портов и выполняет свои международные обязательства по экспорту агропродукции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как 9 января государство-агрессор Россия атаковало два гражданских корабля в Черном море вблизи Одесской области. Тогда погиб по меньшей мере один иностранный гражданин, еще несколько человек получили ранения. О том военном преступлении РФ сообщил в Telegram министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, подчеркнув, что Россия совершила очередной акт террора против гражданского судоходства.

Еще ранее, 13 ноября, страна-агрессор также совершила нападение на гражданских. Турецкое судно VIVA подверглось атаке российского БПЛА. Дрон попал в борт, когда корабль двигался по зерновому коридору. По информации военных, на борту судна находились 11 граждан Турецкой Республики.

