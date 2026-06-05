Россия атаковала Харьков дроном, изготовленным буквально несколько дней назад: что это значит

4 июня российская оккупационная армия атаковала Харьков "Шахедами", один из которых был изготовлен буквально несколько дней назад. Обычно БПЛА прилетают с датой выпуска 5–15 дней назад.

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Об этом рассказал советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей "Флеш" Бескрестнов. Таким образом, можно косвенно сделать выводы о запасах оружия у противника.

Что известно

На БПЛА, которым Россия атаковала Харьков, указана дата производства – 31 мая 2026 года.

"Сегодня в Харьков прилетел "Шахед", изготовленный буквально несколько дней назад. По дате производства можно косвенно судить о запасах оружия у противника", – написал Сергей Флеш.

По его словам, "Шахеды" обычно прилетают с датой выпуска 5–15 дней назад .

"То есть Россия атакует нас буквально прямо "с завода", – отметил он.

Он рассказал, что баллистические ракеты "Искандер" 9М723 прилетают к нам 2025 года выпуска. То есть Россия постоянно имеет запас "Искандеров" минимум 180-250 ракет, и это плохо.

"Цирконы", которые запускает Россия по Украине, все изготовлены в 2026 году. Ракеты Х101 чаще всего датированы несколькими месяцами до запуска (2026).

Он также отметил, что ракеты С400 (РМ48У) тоже прилетают в 2026 году, а ракеты Х-59 датированы третьим кварталом 2025 года.

"В целом можно сказать, что производство БПЛА и ракет в РФ не позволяет формировать большие запасы и почти все идет на фронт", – подытожил Сергей Бескрестнов.

Сколько баллистических ракет может запускать Россия

По оценкам ГУР, Россия способна запускать по Украине до 100 баллистических ракет ежемесячно, при этом сохраняя стабильный уровень собственных запасов. Такие расчеты базируются на анализе темпов производства и использования ракетного вооружения.

В разведке отметили, что в 2026 году российский военно-промышленный комплекс планирует изготовить до 700 баллистических ракет 9М723 для оперативно-тактических комплексов "Искандер". Это соответствует показателям предыдущего года. Ежемесячно страна-агрессор производит ориентировочно 55–60 единиц этого типа вооружения.

Отдельно фиксируется существенное увеличение производства ракет РМ-48У, которые используются в составе зенитно-ракетных систем С-300ПМ и С-400, но также применяются для ударов по наземным целям.

В нынешнем году Россия планирует выпустить более 480 таких ракет, тогда как в прошлом году – чуть более 200. Сейчас производство достигает до 50 единиц ежемесячно.

Кроме того, по данным ГУР, в этом году Россия планирует поставить до 60 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

"Учитывая такие темпы производства баллистических ракет, противник ежемесячно может применять до 100 таких ракет для поражения объектов на территории Украины, сохраняя при этом устойчивый уровень их запасов", – отметили в ГУР.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в результате атаки РФ на Харьков и область пострадали 14 человек, среди которых один ребенок. Комбинированный удар по Харькову и области российская оккупационная армия нанесла в ночь на 2 июня.

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