Россия атаковала Украину десятками дронов: уничтожены 34 БПЛА, почти 50 – не достигли целей

В ночь на 4 января Россия вновь запускала ударные дроны по украинским городам. Во время воздушного боя силы ПВО уничтожили 34 БПЛА из 81 запущенного.

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Еще почти 50 дронов не достигли своих целей. Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную дроновую атаку вражеская армия начала с 19:00 3 января. Вечером и ночью на украинские города россияне запустили 81 ударный БПЛА типа "Шахед" и беспилотники других типов. Пуски осуществлялись из районов русских Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждены убытки 34 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 47 вражеских беспилотников локационно потеряны (без негативных последствий)", – рассказали в Воздушных силах.

Однако, добавили в ВС, сбитые БПЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине — повреждены частные дома.

Только на Сумщине ночью украинские воины уничтожили 18 вражеских БпЛА. В общей сложности, по данным Сумской ОВА, с начала года над регионом сбито уже 35 российских "Шахедов".

Еще шесть вражеских дронов приземлили во время последней воздушной тревоги в Черкасской области.

"Обошлось без пострадавших. Разрушений от падения обломков тоже нет", – уточнил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, во время воздушной атаки РФ минувшей ночью, на 3 января, россияне убили на Киевщине водителя грузовика. Еще семь человек пострадали. Зафиксированы разрушения, кое-где в местах падения обломков вспыхнули пожары.

Также сообщалось, что днем 3 января враг обстрелял Украину С-300, Искандерами и Шахедами. В частности, захватчики ударили баллистикой по Чернигову: в облцентре повреждены дома, погиб человек, пятеро травмированы.

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