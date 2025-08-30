Россия атакует Украину 'Шахедами' и подняла в небо бомбардировщики Ту-95: подробности

Вечером в пятницу, 29 августа, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы с ряда локаций. Впоследствии стало известно о взлете бортов стратегической авиации противника.

В регионах работают силы ПВО, раздаются взрывы. О движении вражеских дронов информируют Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Что известно о российской атаке

По состоянию на 23:44 было известно о взлете двух бортов Ту-95МС с "Оленьи" в направлении Каспийского региона и одного борта Ту-160 из Энгельса в пределах Саратовской области РФ.

"Ту-95МС в районе Энгельса будут скорее всего в 02:00 - 03:00 +/-. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 02:45 - 03:30 +/-. В районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 04:00 - 05:30 +/-. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 05:00 - 06:00 +/-. Время очень приблизительное, с большой погрешностью", – писал "Николаевский Ванёк".

Подавляющее большинство БПЛА на Черниговщине направлялась транзитом на север Киевщины. Одиночные БПЛА проходили также через Гомельскую область Беларуси западным курсом. Большинство БПЛА направлялись в Житомирскую область.

Также до 20 дронов на Полтавщине вплотную проходили мимо Полтавы. До 15 БПЛА – по границе Одесской и Николаевской областей в направлении Винницкой области.

"По состоянию на сейчас тенденция на движение в сторону западных областей Украины", – отмечали мониторы.

По состоянию на 00:25 группа вражеских БПЛА в центре Полтавщины двигалась курсом на Черкасскую область, группа БПЛА в центре Сумщины держала западный/юго-западный курс, БПЛА с Черниговщины летели курсом на Киевщину, БПЛА в Одесской области держали курс на Винницкую область, а БПЛА на Житомирщине – на Ривненскую область.

В 00:38 было известно о взлете двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Энгельс". Всего в воздухе четыре борта вражеской стратавиации.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 27 августа, после более тихих последних дней и ночей Россия утроила атаку на Украину, запустив большое количество ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов из ряда локаций. Часть дронов летела в сторону столицы, много БПЛА было в северных областях. Впоследствии стало известно о взлете бортов стратегической авиации противника. Также враг бил по Украине "Кинжалами" и баллистикой.

Последствия атаки фиксировали в разных регионах нашего государства, в частности серьезно пострадал Киев: известно о жертвах и десятках пострадавших.

В общей сложности противник атаковал Украину 629 ударными дронами и ракетами различных типов. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 589 целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber.