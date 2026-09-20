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"Россия блокирует помощь и препятствует эвакуации": в МИД обратили внимание ООН на гуманитарную катастрофу в оккупированных Олешках. Фото

Ольга Ганюкова
War
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Ситуация будет подниматься на международных площадках
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество обратить внимание на гуманитарную ситуацию в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области. Он подчеркнул, что гуманитарная катастрофа на временно оккупированном левобережье области является следствием действий России, которая блокирует помощь и препятствует эвакуации гражданских лиц.

Украина намерена поднимать этот вопрос на международных площадках, в частности во время работы Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Сибига заявил о блокировании помощи

Сибига подчеркнул, что ситуацию в Олешках и других оккупированных общинах Херсонской области нельзя рассматривать как кризис, возникший сам по себе.

"Россия оккупировала эти территории. Россия блокирует помощь. Россия препятствует эвакуации. И Россия должна нести ответственность за последствия своих действий", – заявил глава МИД.

По его словам, важно не позволить России скрыть причину гуманитарной катастрофы за словом "кризис".

Гуманитарная катастрофа в Олешках
Гуманитарная катастрофа в Олешках

Украина требует эвакуации гражданского населения

Украина настаивает на организованной эвакуации жителей оккупированных территорий. Сибига отметил, что Международный комитет Красного Креста готов присоединиться к этому, а международные гуманитарные организации – доставлять помощь.

В то же время, по словам министра, Россия до сих пор не предоставляет гуманитарным миссиям и волонтерам доступ к территориям, а также атакует автомобили волонтеров.

Этот вопрос будет подниматься на международных площадках

Украина системно поднимает вопрос о гуманитарной ситуации в оккупированной Херсонской области в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ.

Сибига отметил, что ситуация в Херсонской области станет одной из тем дипломатической работы в ходе сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наша задача – мобилизовать международное давление, необходимое для создания гуманитарного коридора, доставки продовольствия и медикаментов, а также эвакуации гражданских лиц", – заявил глава МИД.

Он также подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за создание гуманитарной катастрофы в оккупированной Херсонской области.

Что происходит в оккупированных Олешках

Олешки находятся под российской оккупацией и фактически отрезаны от внешнего мира. Последние поставки продовольствия состоялись в конце мая 2026 года.

По разным данным, в городе и прилегающих районах могут оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей. В то же время другие приведенные оценки свидетельствуют, что непосредственно в Олешках могут находиться от 2 до 4 тысяч жителей.

Гуманитарная катастрофа в Олешках
Гуманитарная катастрофа в Олешках

Люди остаются без достаточного количества еды, питьевой воды и медикаментов. Электро- и газоснабжение отсутствуют, инфраструктура разрушена.

Жители выживают за счет собственных запасов и урожая с огородов, однако они постепенно заканчиваются. Из-за нехватки корма люди вынуждены забивать домашнюю птицу, а деньги всё чаще заменяет бартер.

Украинские власти и международные организации на протяжении нескольких месяцев пытаются договориться об эвакуации жителей. В то же время гуманитарный коридор и режим прекращения огня для безопасной эвакуации людей до сих пор не обеспечены.

Жители, пытающиеся покинуть город, подвергаются опасности. Дополнительными проблемами являются заминированные дороги и разрушенная инфраструктура.

В 2023 году Олешки также были затоплены в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской гидроэлектростанции.

Напомним, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированных Олешках (Херсонская область) сложилась критическая гуманитарная ситуация. Город длительное время остается без электричества и газа, а запасы продуктов практически не пополняются.

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