'Россия будет в панике, война будет выиграна': в Минобороны анонсировали масштабные последствия контрнаступления ВСУ

В Минобороны анонсировали масштабные последствия контрнаступления Вооруженных сил Украины. Там заявили, что Россия будет в панике, потому что война будет выиграна.

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Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, сообщает The Іndependent. Он намеренно умолчал о сроках контрнаступления, которое ожидается в ближайшее время, когда весенние дожди сменятся более благоприятными погодными условиями.

"Успех Украины в ее долгожданном контрнаступлении против России может означать полный крах Вооруженных сил РФ или даже российской экономики. Это произойдет очень скоро. Наступление раскроет правду о жестко контролируемой российской пропаганде в отношении военных действий и приведет к расплате среди простых россиян. Мы начнем наше контрнаступление и, когда это произойдет, Россия будет в панике. Вы увидите много паники. Они до сих пор не понимают, что их пропаганда демонстрирует ложную картину того, что на самом деле происходит на местах. Эта война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров, не в Интернете", – сказал Гаврилов.

По его словам, Россия потеряла 200 000 человек за время войны в Украине, но Кремль скрыл истинные масштабы российских потерь от своего народа. А когда Украина начнет отвоевывать территорию и эти потери еще больше возрастут.

"Нельзя обманывать свой народ много лет... особенно если они начинают видеть разницу на местах, они начинают видеть убитых и раненых, они видят семьи, потерявшие своих мужчин. Вы не можете скрыть смерть вашего сына, или вашего мужа, или вашего брата. Москва пострадает от последствий этого", – добавил Гаврилов.

Он отметил, что удержание соледобывающего города Бахмут в Донецкой области сыграло ключевую роль в подготовке Украины к контрнаступлению, позволяя обороняющимся силам диктовать условия на линии фронта и истощать основные военные ресурсы России.

"Ситуация там оставила настроения среди российских офицеров на очень низком уровне. Сохранив плацдарм в крепости Бахмут, Украина продемонстрировала тот факт, что российская военная машина не того качества, которое мы видели год назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и ввела танки в первая волна. Это означает, что они неизбежно заканчиваются катастрофой – рано или поздно", – сказал замминистра.

По его словам, Бахмут продемонстрировал не только Украине, но и врагу, что для России нет военного решения в этой войне. Западные союзники Украины и коммерческие оружейные компании неохотно снабжали страну на ранних этапах войны без полной предоплаты, полагая, что Украина не продержится достаточно долго, чтобы произвести оплату в рассрочку.

"Мы продемонстрировали другим наше мужество, что мы надежны, серьезны и готовы защищать нашу страну всеми средствами. Нам нужно что-то более сложное, чем наземная ПВО, способное наносить удары с большой дальности, чтобы сбивать российские самолеты на расстоянии более 100 км – просто для защиты наших людей. Вот почему мы просим наших партнеров предоставить современные истребители, такие как F16 или аналогичные и мы настаиваем на том, чтобы они были отправлены нам как можно скорее, потому что речь идет о спасении жизней мирных жителей. Эта война будет выиграна Украиной за технологическое преимущество и превосходство", – добавил Гаврилов.

Он допустил, что 2023 год может стать годом Победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая , Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Украинские и американские генералы обсудили ситуацию на фронте и ход подготовки к деоккупации украинской территории.