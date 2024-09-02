Россия держит наготове носитель "Калибров" общим залпом 8 ракет – ВМС

По состоянию на утро 2 сентября российские террористы продолжают держать в акватории Средиземного моря носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп ракет может составлять 8 единиц.

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В Черном и Азовском морях вражеские корабли не зафиксированы. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

Всего в Средиземном море два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили 11 судов в Черное море, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор. В Азовское море вошли 10 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ отмечают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).

Напомним, 2 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Киеву с применением большого количества крылатых и баллистических ракет. В городе раздавались взрывы, работала ПВО, из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

Ранее сообщалось, что утром 2 сентября российские войска атаковали Харьков. В Индустриальном районе города есть возгорание в садовом обществе.