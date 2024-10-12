Россия держит в Черном море два носителя 'Калибров': в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

По состоянию на 6:00 утра 12 октября страна-террорист Россия продолжает держать в Черном море носители крылатых ракет "Калибр". В акватории зафиксировано два ракетоносителя общим залпом до 8 ракет.

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В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

В Средиземном море находятся два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп ракет может составлять до 4 единиц.

Также в ВМС ВСУ отметили, что в течение суток в интересах России проход по Керченскому проливу совершили 12 судов к Черному морю. Из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В Азовское море вошли 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор. Кроме того, оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, отключая системы автоматической идентификации.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины вывело из строя еще один корабль Балтийского флота ВС РФ – тральщик "Александр Обухов". Судно получило повреждения и в двигатель попала вода.

Ранее сообщалось, что 12 октября российские военные преступники атаковали Запорожье с авиации. Под поражение попали жилые дома и производственные помещения одного из предприятий, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения, среди которых 12-летняя девочка.

Накануне россияне нанесли удары КАБами по жилому сектору Купянска Харьковской области. В результате обстрелов погиб 67-летний мужчина, еще пять человек пострадали.

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