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Россия держит в Черном море два носителя "Калибров": в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

Алексей Лютиков
War
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Россия держит в Черном море два носителя 'Калибров': в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

По состоянию на 6:00 утра 12 октября страна-террорист Россия продолжает держать в Черном море носители крылатых ракет "Калибр". В акватории зафиксировано два ракетоносителя общим залпом до 8 ракет.

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В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

В Средиземном море находятся два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп ракет может составлять до 4 единиц.

Также в ВМС ВСУ отметили, что в течение суток в интересах России проход по Керченскому проливу совершили 12 судов к Черному морю. Из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В Азовское море вошли 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор. Кроме того, оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, отключая системы автоматической идентификации.

Россия держит в Черном море два носителя "Калибров": в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины вывело из строя еще один корабль Балтийского флота ВС РФ – тральщик "Александр Обухов". Судно получило повреждения и в двигатель попала вода.

Ранее сообщалось, что 12 октября российские военные преступники атаковали Запорожье с авиации. Под поражение попали жилые дома и производственные помещения одного из предприятий, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения, среди которых 12-летняя девочка.

Накануне россияне нанесли удары КАБами по жилому сектору Купянска Харьковской области. В результате обстрелов погиб 67-летний мужчина, еще пять человек пострадали.

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