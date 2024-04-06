Россия держит в Черном море корабль-носитель крылатых ракет 'Калибр': последние данные

По состоянию на утро 6 апреля Россия вывела в Черное море единственный корабль-ракетоноситель. Общий залп составляет до 4 крылатых ракет "Калибр".

В Азовском море вражеские суда не зафиксированы, но еще один ракетоноситель россияне удерживают в Средиземном море. О ситуации рассказали в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 7 часов утра вражеских кораблей на боевом дежурстве фиксировалось немного.

"В Черном море 1 вражеский корабль – носитель крылатых ракет "калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 1 вражеский корабль – носитель крылатых ракет "калибр" общим залпом ", – рассказали в ВМС.

В то же время гражданские суда, связанные с Россией, через Керченский пролив на протяжении последних суток циркулировали достаточно активно.

"За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Азовскому морю – 9 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор; к Черному морю – 14 судов, из них 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор", – добавили в ВМС.

Россия продолжает нарушать требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, утром 6 апреля стало известно, что Военно-морские силы Украины сбили российскую управляемую авиационную ракету "Х-59". Это произошло во время ночной вражеской атаки.

Максимальная скорость полета этого боеприпаса – более 1000 км/ч.

Также сообщалось, что во время вражеской комбинированной атаки на Украину силы ПВО сбили 28 БПЛА и три ракеты. Однако не обошлось без прилетов.

Так, войска РФ атаковали Харьковщину ракетами и БПЛА, по состоянию на 8 часов утра 6 апреля известно о 6 погибших, 10 раненых и значительных разрушениях.

Кроме того, армия Путина утром ударила ракетами по Запорожью: там повреждены промышленные предприятия.

А в Киевской области в результате падения обломков произошел пожар. Горело также агропромышленное предприятие в Херсонской области, по которому попал вражеский дрон.