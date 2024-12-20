"Россия должна отвечать, даже если ею руководит полностью неадекватная личность": Зеленский – о последствиях удара по Киеву, санкциях, новых ПВО и активизации на фронте
Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна отвечать за свой террор, даже если ею руководит "полностью неадекватная личность". Ответом на ежедневные преступления РФ должно быть все большее давление на нее.
Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в пятницу, 20 декабря, комментируя ракетную атаку врага на Киев. В результате этого обстрела, к сожалению, один человек погиб.
"Баллистика по Киеву, пострадали люди, к сожалению, есть погибший. Мои соболезнования. Повреждены дома, костел Святого Николая. Также есть повреждения в дипломатических миссиях – все они расположены в одном офисном здании. Албания, Аргентина, Палестина, Северная Македония, Португалия, Черногория. Очевидно, что такое российское безумие не должно восприниматься миром как нечто привычное", – подчеркнул гарант.
РФ благодаря давлению на нее должна почувствовать, что такое реальность и как реальность может наказывать международных преступников. Для этого, в частности, нужны большие санкции против России.
Также Зеленский поблагодарил всех партнеров нашего государства, которые реагируют на этот и другие российские обстрелы готовностью предоставить больше систем ПВО, больше оружия, которое может оградить от террористов.
"Сейчас мы вернулись из Брюсселя с новыми договоренностями по ПВО. Также Германия уже передала дополнительную систему IRIS-T – спасибо. Мы будем отвечать России и на удары по всем остальным нашим городам – сегодня россияне совершили очередной варварский обстрел Херсона", – сказал он.
Комментируя ситуацию на фронте, президент отметил, что оккупанты активизировались на Херсонском направлении – он поблагодарил подразделения, которые стоят на защите этих наших позиций. Там были отражены попытки россиян двигаться вперед.
"Также сегодня главком докладывал мне по другим направлениям фронта – и Донетчина, и Запорожское направление. Отдельное внимание – боевым действиям на Курщине: все больше там уничтоженных северокорейских солдат. И это показательно, что Россия пытается выдать этих северокорейских солдат за представителей национальных сообществ, которые живут на территории самой России. Это полное пренебрежение Москвы к коренным народам и к самим корейцам тоже", – отметил глава государства.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 декабря войска РФ устроили массированный артиллерийский обстрел Херсона, в результате которого погибли двое и пострадали одиннадцать мирных жителей. Под атакой находятся и населенные пункты возле облцентра, враг прибегает к штурмам, вероятно, пытаясь занять район Антоновского моста.
Также Россия совершила комбинированную атаку на Киев с применением аэробалистических ракет "Кинжал" и баллистических ракет типа "Искандер/KN-23". К сожалению, в результате обстрела есть пострадавшие, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города.
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