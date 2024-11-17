Россия хочет вернуть утраченную часть Курской области к возможным переговорам – WP

Российский диктатор Владимир Путин пытается вернуть утраченную часть Курской области до начала возможных переговоров с Украиной. В последние дни борьба за контроль над территорией площадью более 300 квадратных километров стала еще более ожесточенной.

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В преддверии возможных переговоров с новой администрацией президента США Дональда Трампа о прекращении войны, россияне намерены исключить территорию Курской области из потенциальных рычагов влияния. Об этом сообщает The Washington Post.

Украина контролирует часть Курской области с момента неожиданного наступления через границу в августе и по-прежнему сохраняет там свои позиции. В свою очередь Россия начала новое контрнаступление, затопив линию фронта волнами солдат.

По оценкам американской разведки, оккупанты также разместили в регионе не менее 10 тыс. военных из КНДР. Новое наступление было беспорядочным, но беспощадным и началось после того, как Дональд Трамп, пообещавший быстро положить конец войне, был избран президентом США.

Аналитики объясняют, что Кремль демонстрирует растущее понимание того, какую роль может сыграть Курская область в будущих переговорах. Если переговоры состоятся, Россия хочет убедиться, что предметом обсуждения будет только украинская территория.

Путин не хочет, чтобы Курск использовался как разменная монета, и не хочет, чтобы его заставляли отказываться от какой-либо украинской территории, захваченной после вторжения полномасштабного вторжения. При этом эксперты подчеркнули, что недавние упоминания Путина о том, что любая сделка должна отражать "реалии на местах", относятся к надеждам России вернуть Курскую область.

Ранее сообщалось, что амбициозные планы Путина по скорому "освобождению" Курщины проваливаются, как это было с его заявлениями об оккупации Киева за три дня в 2022 году.

Ранее в Генштабе сообщили, что на Курщине россияне атакуют практически с такой же интенсивностью, как на Покровском или Кураховском направлениях.