Россия использует иранские дроны Mohajer-6 для разведки над Черным морем – разведка Британии

Для ведения разведки войска Российской Федерации используют иранские дроны Mohajer-6. Эти БПЛА были замечены над Черным морем и Крымом.

Об этом заявила британская разведка. Ее отчет был опубликован 8 марта в аккаунте на платформе X (ранее Twitter) министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Указанный беспилотный летательный аппарат иранского производства государство-агрессор применяет для выявления угроз в Черном море и для коррекции ударов по юго-западному побережью Украины.

Основная задача Mohajer-6 – разведка. Однако эти дроны также способны совершать атаки с воздуха по земле с помощью управляемых боеприпасов свободного падения.

Иранские Mohajer-6 обнаружили на западе временно оккупированного россиянами украинского Крыма.

В разведке отметили, что Украина сбила по меньшей мере один Mohajer-6 – еще 23 сентября 2023-го над Черным морем. Кроме того, ПВО оккупантов, вероятно, случайно сбила один такой БПЛА над Крымом 6 июня 2023 года.

Силы обороны юга Украины подтверждали ликвидацию вражеского Mohajer-6. Такие дроны имеют максимальную взлетную массу 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость – 200 км/ч.

Как писал OBOZ.UA, в марте текущего года топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев впервые показал фото и видео российского завода по производству дронов-камикадзе "Герань" (Shahed). В кадр попали десятки готовых БПЛА и рабочие места.

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