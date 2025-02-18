Россия использует в ракетах Х-69 компоненты, производимые в Беларуси

Страна-агрессор Россия наносит по Украине удары ракетами Х-69, в изготовлении которых используются компоненты, сделанные в Беларуси. Эти высокоточные малозаметные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" являются модификацией Х-59 и предназначены для поражения стационарных наземных целей и надводных объектов.

Видео дня

На то, что в них есть беларусские компоненты, указал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В частности, 18 февраля оставил краткий пост в Telegram-канале.

"Россияне используют в изготовлении ракет Х-69 компоненты, сделанные в Беларуси", – написал он.

Что важно знать о ракетах Х-69

Эти управляемые авиационные ракеты являются одним из самых опасных и новых типов оружия страны-агрессора РФ. Именно такими 11 апреля 2024 года была разрушена Трипольская ТЭС под Киевом. В целом же оккупанты начали использовать Х-69 для ударов по Украине с февраля 2024 года.

Публично ракету впервые показали в августе 2022-го на военном форуме "Армия-2022". Кроме того, в ноябре 2023 года Россия представила ее на международной выставке Dubai Airshow 2023 в ОАЭ.

Россияне называют Х-69 "многофункциональной малозаметной высокоточной авиационной крылатой ракетой нового поколения". Однако профильные специалисты вне РФ указывают на то, что на самом деле она является модификацией другой, более ранней крылатой ракеты. В частности, портал The War Zone сообщал, что Х-69 "начала жизнь" как Х-59МК2 – крылатый снаряд, впервые появившийся в 2009 году и тогда очень напоминавший предыдущую советскую ракету Х-59МК.

После 2015 года Х-59МК2 существенно переработали, поэтому нынешняя Х-69 имеет следующие отличия от своего прототипа:

– специфическая форма корпуса (имеет квадратное сечение подобно немецким ракетам Taurus, а не более традиционный круглый, чем был у Х-59МК2, поскольку ракета разработана для внутреннего отсека самолета-носителя, например, Су-57);

– в верхней части ракеты есть пара выдвижных крыльев, а сзади – четыре киля-плавника, которые также разворачиваются во время полета;

– турбореактивный двигатель разместили внутри корпуса, в отличие от Х-59МК2, где он был подвешен снаружи.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), еще по состоянию на сентябрь 2023 года российские ракеты Х-69 проходили летные испытания. Тогда специалисты предполагали, что они "похожи на европейские ракеты Storm Shadow и SCALP или Taurus KEPD 350K".

Эксперты The War Zone подтверждают, что еще до применения в Украине российские Х-69 с точки зрения гипотетических возможностей действительно сравнивали со Storm Shadow и французским эквивалентом SCALP. Однако эти западные ракеты имеют большую дальность, они также больше по размеру: по длине и полезной нагрузке Х-69 составляет примерно две трети от Storm Shadow/SCALP.

Основные характеристики ракет Х-69

Длина: 4,2 м

Диаметр: 40 см

Размах крыльев: 2,45м

На вооружении: с 2023 года

Масса: 710 кг

Масса боевой части: 310 кг

Скорость: до 1000 км/ч

Дальность: до 400 км

Вероятное отклонение: до 5 м

Ракета "воздух-поверхность" может лететь на низкой высоте 20-70 метров, что вместе с почти прямоугольным профилем обеспечивает ее малозаметность для средств противоракетной обороны.

Х-69 имеет комбинированную систему наведения: автономную инерционную с корректировкой курса по данным спутников ГЛОНАСС и GPS, а также оптико-электронную систему (DSMAC) самонаведения по записанной в память ракеты эталонной карте местности.

Опасность российских ракет Х-69

Главный носитель Х-69, под который разрабатывали их специфическую квадратную форму корпуса, — это самые современные российские истребители пятого поколения Су-57, которые Россия до сих пор редко применяла в Украине из-за их ценности и бесчисленности.

Однако, как утверждают российские разработчики этих ракет, крылатые Х-69 можно также крепить на внешней подвеске самолетов четвертого поколения, в частности Су-35, Су-30МК, Су-34, МиГ-35, МиГ-29К и других.

По словам экспертов, это означает, что запуск такой ракеты достаточно тяжело отследить, ведь истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35 оккупанты широко используют в войне против Украины, в частности, близко к линии фронта.

В то же время дальность ракет, по данным Defence Express, действительно составляет 400 км, а это достаточный радиус для поражения значительного количества объектов на территории Украины (включая Киев) с самолетов тактической авиации (тех же Су-34 или Су-35), которые могут приближаться к границе или линии передовой на дальность 50-70.

Ранее аналитики писали, что Россия, возможно, еще не наладила крупное серийное производство ракет Х-69, поэтому у россиян вряд ли есть их запасы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ заявили, что ракеты Х-69 являются новой ракетой для украинских сил ПВО. В то же время отметили, что с ними, вероятно, справится система Patriot, поражающая и более сложные цели.

По данным Defence Express, российские ракеты Х-69 хуже "Кинжала". По их предположениям, если россияне будут запускать их из Беларуси, то в зону поражения войдет вся Украина, кроме Закарпатской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!