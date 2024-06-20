Россия изменила тактику ударов по Украине: разведка Британии назвала причину и указала на нюанс с Крымом

Войска России в течение июня 2024 года постоянно поддерживала давление на линию фронта в Украине посредством тактической авиации. В то время дронами-камикадзе оккупанты продолжали наносить удары по тыловой инфраструктуре и военным целям.

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Однако за последнюю неделю враг сменил эту тактику. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, цитируя данные своей разведки.

Отмечается, что в период с 12 по 18 июня российская авиация дальнего радиуса действия сместила фокус своих ударов крылатыми ракетами на украинские военно-воздушные базы.

Специалисты убеждены, что это было вызвано разочарованием из-за успехов украинских авиаударов. Также, вероятно, изменение тактики подчеркивает обеспокоенность страны-агрессора по поводу будущего использования Украиной самолетов F-16.

Кроме того, серия скоординированных атак Сил обороны по военным целям россиян во временно оккупированном Крыму привела к уничтожению критически важных элементов зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 ВС РФ.

"Эти успехи подчеркивают борьбу россиян за защиту своих средств в Крыму, невзирая на их гордость и значительные экономические затраты на противовоздушную оборону. Хотя вероятно, что РФ сможет быстро заменить системы, продолжение истощения, вероятно, заставит ее использовать оборудование с других территорий, как она делала раньше, если хочет сохранить свою плотность покрытия противовоздушной обороны", – указали британские разведчики.

По их мнению, дальнейшие успешные украинские атаки на вражеские аэродромы (например, "Моздок", "Ахтубинск" и "Морозовск"), скорее всего, заставят оккупантов продолжать политику рассредоточения авиации, которая базируется дальше от линии фронта.

Специалисты убеждены, что это приведет к еще большему истощению российских самолетов и экипажей, поскольку увеличится время полетов. В разведке Британии не исключают, что потеря истребителя-бомбардировщика Су-34 в Северной Осетии неделю назад была связана именно с этим.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму за последние два месяца было поражено около 15 систем противовоздушной обороны ВС РФ. По меньшей мере повреждения получили пусковые установки, пункты управления, средства радиолокационного наблюдения оккупантов.

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