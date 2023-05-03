Россия изменила цели ракетных ударов по Украине: разведка Британии указала на замысел оккупантов

Ракетные удары российских войск 28 апреля и 1 мая были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины. Вероятно, РФ отказалась от атак на объекты украинской энергетики.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 3 мая. Как отметили в ведомстве, новые удары Россия нанесла крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ).

Это была первая подобная атака за 50 дней – предыдущая произошла 9 марта 2023 года.

Последние пуски осуществили российские стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-95 и Ту-160, вероятно, с применением крылатых ракет Х-101 и Х-555.

В обоих случаях было использовано меньшее количество ракет, чем в предыдущих атаках, что, вероятно, связано с попытками России восстановить свои запасы, допускают в британской разведке.

"Наблюдаемые типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отказ от нацеливания на электроэнергетическую сеть Украины. Оба недавних удара, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 28 апреля оккупанты устроили массированную ракетную атаку на Украину. Около 4 часов утра взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве, Киеве, Умани.

– Одна из ракет прилетела в многоэтажку в Умани. Погибли 23 человека, в том числе шесть детей.

– В Днепре вследствие ракетной атаки погибли женщина и ее двухлетний ребенок.Также сообщалось о пострадавшем ребенке в Украинке на Киевщине.

– Утром 1 мая армия России совершила новую массированную ракетную атаку на Украину. ПВО обезвредила 15 из 18 вражеских целей.

– Около 04:50 утра первые взрывы прогремели в Киеве. На подлете к столице были сбиты все вражеские ракеты и дроны. Данных о разрушениях и пострадавших не было.

– Под удар попал Павлоград на Днепропетровщине. Там пострадали 44 человека, в том числе 5 детей. Повреждено промпредприятие, десятки жилых домов, школы, садики и магазины.