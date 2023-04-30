В Умани похоронят пятерых погибших в результате удара РФ, к дому сносят тысячи цветов

В Умани Черкасской области 30 апреля состоятся похороны пяти жертв российского ракетного удара по жилой многоэтажке. Всего атака, совершенная врагом рано утром 28 апреля, отобрала жизни 23 человек (среди них шесть детей).

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Украинцы продолжают приносить к месту трагедии цветы, детские игрушки, лампадки и свечи, а также портреты мирных жителей Умани, которых убили военнослужащие ВС РФ. Как сообщила мэр Ирина Плетнева в Facebook, в воскресенье, 30 апреля, назначены похороны:

– Ремез Натальи Леонидовны, 1961 г. р.

Начало прощания в 12:30 в Умани, ул. Европейская, 27а. Захоронение – на кладбище в Софиевской Слободке.

– Тройчук Ульяны Романовны, 2014 г. р.

Начало прощания состоится в 13:00 в селе Аполянка.

– Коренной Светланы Григорьевны, 1963 г. р.

Начало прощания в 13:00 в селе Степковка.

– Левши Софии Дмитриевны, 2011 г. р. и Писарева Кирилла Анатольевича, 2005 г. р.

Начало прощания в 15:00 в микрорайоне ДОСы города Умань, Храм Пресвятой Богородицы "Скоропослушница".

Родственники погибших и просто неравнодушные украинцы продолжают приходить к полуразрушенному дому, чтобы почтить память невинных жертв российской агрессии.

Напомним, что взрыв в Умани прогремел около 04:30 в пятницу, 28 апреля, во время очередной массированной вражеской атаки по нашей стране. Ракета ВС РФ попала в жилой девятиэтажный дом.

Очевидцы рассказывали, что сразу после прилета в многоэтажку в небо над городом поднялся черный купол, напоминавший атомный гриб. После этого появился белый дым, вероятно, в результате пожара.

Поисково-спасательные работы уже завершены. 23 человека погибли, все они идентифицированы. Тела 22 были найдены под завалами, один житель дома умер в больнице. Из шести детей – трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Момент удара противника по дому в Умани попал на видео. На кадрах видна сильная вспышка и поднявшееся в небо облако дыма.

– После теракта в минобороны России сделали циничное заявление. Ведомство разместило фотографию с запуском ракеты и надписью "Точно в цель".

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