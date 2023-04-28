'Был черный купол': очевидец ракетного удара РФ по Умани рассказал о первых минутах после взрыва. Видео

Сразу после попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани в небо поднялся черный купол, напоминавший атомный гриб. После него последовал белый дым, вероятно, в результате начавшегося пожара.

Видео дня

О первых минутах после атаки рассказал очевидец, житель Умани Василий Охмак, сообщает "Суспильне". Он отметил, что взрывы были очень сильные (чтобы посмотреть в видео, доскролльте до конца новости).

"Где-то дальше еще второй был. А этот – как гриб был атомный, черный купол", – рассказал очевидец.

Напомним: ранним утром 28 апреля российская ракета попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе. Из-за действий страны-агрессора погибли 14 человек, многие пострадали.

В Умани объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской агрессии. На территории громады отменили все развлекательные мероприятия на неопределенный срок.

Момент попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани утром 28 апреля попал на видео. На кадрах видна сильная вспышка и поднявшееся в небо облако дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Зеленский призвал мир дать справедливый ответ России за ее террор против Украины. Он осудил очередное военное преступление страны-агрессора, которое совершила 28 апреля, разрушив ракетами дома в Днепре и Умани и убив мирных украинцев;

– украинский телеведущий Владимир Остапчук эмоционально отреагировал на ракетный удар России по его родному городу Умань на Черкасщине. По словам артиста, террористы попали в дом в районе, где он много лет жил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!