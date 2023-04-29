'Дом дрогнул, кричали дети': жители дома в Умани, в который попала ракета РФ, рассказали о трагедии

В пятницу, 28 апреля, страна-агрессор Россия атаковала ракетой многоэтажку в Умани Черкасской области, убив 23 человека. Очевидцы, которым удалось выжить, рассказали, что дом дрогнул от удара.

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После взрыва они услышали крики детей. Люди, еще не понимая, что произошло, пытались убежать от опасности и прийти другим на помощь. Об этом жители разрушенного дома рассказали "Суспільному" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Дом дрогнул сильно, света не стало. Ничего. Темень. Моя квартира на девятом. Крики детей были слышны, я еще торопливо пытался выскочить помочь, а я ведь не знал, что у меня дверь заблокирована плитой сверху, если бы открыл, я бы уже внизу был, потому что там пропасть. От квартиры вряд ли что-то осталось", – рассказал Дмитрий Макаренко.

В тот момент мужчина еще не знал, уцелело ли что-то в его доме – после удара РФ помещение вместе с женой он покидал наощупь.

Житель соседнего подъезда Михаил Гуриев рассказал, что из-за удара оккупантов в его квартире вылетела оконная рама – она упала на него с женой.

"Скорее спас компьютерный столик, потому что когда падала вот эта часть окна, она вот лежала, мы ее убрали", – говорит мужчина.

Спасатели рассказали, что люди на месте трагедии были в эмоционально истощенном состоянии, многие плакали. Ситуацию усложняло то, что при разборе завалов разыскивали целые семьи.

Тела многих жертв обстрела сильно обгорели, из-за чего их сложно было опознать. Родным погибших пришлось сдавать образцы ДНК для того, чтобы можно было установить личности найденных людей.

Очевидец также рассказывал, что сразу после попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани в небо поднялся черный купол, напоминавший атомный гриб. После этого пошел белый дым, вероятно, в результате пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во время массированной атаки РФ по Украине под утро 28 апреля одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области, разрушив целый подъезд. Из-за действий страны-агрессора погибли 23 человека, 18 пострадали.

– Момент удара по многоэтажке в Умани попал на видео. На кадрах видна сильная вспышка и поднявшееся в небо облако дыма.

– Среди погибших в результате атаки было шестеро детей, самой маленькой жертве российского ракетного удара в Умани было всего 1,5 года.

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