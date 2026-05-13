Россия массированно атаковала украинскую железную дорогу: произошло 23 попадания, есть погибшие и раненые железнодорожники

13 января государство-агрессор РФ дронами атаковало объекты "Укрзалізниці". Жертвами ударов стали двое железнодорожников, еще по меньшей мере двое получили травмы.

Об этом в комментарии украинским медиа сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Пресс-служба "УЗ" также проинформировала об обстрелах: по состоянию на 19:00 среды на железнодорожные объекты на западе, севере и в центре страны пришлись 23 вражеских удара.

Что известно о российских ударах

Литвин рассказал, что железнодорожники не допустили травмирования и гибели пассажиров, ведь мониторинговые команды останавливали и заблаговременно эвакуировали поезда.

Работники во время угрозы находились в укрытиях. Одна сотрудница получила легкую травму (ушиб), когда направлялась в убежище.

К сожалению, не на рабочем месте погибли двое работников "УЗ". Они находились в Здолбунове Ровенской области среди других гражданских, когда враг атаковал город. Также ранен еще один железнодорожник, который не находился на работе

Советник президента отметил, что в результате вражеских ударов среди инфраструктуры "УЗ" с начала суток повреждены:

три локомотива;

семь вагонов пригородного сообщения;

восемь грузовых вагонов;

пять тяговых подстанций;

пять депо;

два моста.

Пресс-служба компании заявила, что оккупанты "продолжают бросать все силы, чтобы попытаться затормозить нашу железную дорогу". Атаки по "УЗ" происходили в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской, Днепропетровской областях.

"Наши мониторинговые центры работают в усиленном режиме, следим за ситуацией во всех регионах и оперативно проводим эвакуации, сообщаем нашим работникам об угрозах, чтобы они вовремя прошли в укрытие. Благодаря этой непростой слаженной работе ни один наш пассажир не пострадал во время этой массированной атаки, а поезда продолжают движение на всех участках. На рабочих местах, несмотря на такие прицельные удары, также без погибших", – отметили представители компании.

Они предупредили, что из-за воздушных тревог возможны временные задержки поездов, оперативные изменения графика движения и корректировки маршрутов.

Изменения движения поездов из-за обстрелов

В 18:45 среды в "Укрзализныце" сообщили, что из-за длительной повышенной опасности и во избежание весомых задержек пригородных рейсов они приостанавливают выход на маршруты некоторых поездов, которые должны были бы следовать через Винницкую, Кировоградскую, Хмельницкую области. А именно:

№ 6274 Рудница – Гайворон;

№ 6363 Хмельницкий – Подволочиск;

№ 6366 Подволочиск – Хмельницкий;

№ 6323 Жмеринка – Рахны (альтернатива поезд №6325 Жмеринка – Вапнярка);

№ 6326 Рахны – Жмеринка (альтернатива поезд №6324 Вапнярка – Жмеринка, следующий с задержкой).

По состоянию на 19:50 с задержками ехали поезда:

№ 6136 Самбор – Стрый, следовавший со станции Дубляны с задержкой 1 час 55 минут.

№ 6506 Мукачево – Стрый, следовавший со станции Кольчино с задержкой 3 часа 40 минут.

Кроме этого, на 2,5 часа позже, чем по расписанию, с начальной станции отправился № 6305/6306 Ковель – Шептицкий.

По состоянию на 20:20 несколько задерживались:

№ 6113 Львов – Мостиска-2, следовал со станции Затока с задержкой 28 минут.

№ 6498 Канцеровка – Запорожье-2, следовал с начальной с задержкой 47 минут.

"Максимально догоняем график, где возможно", – заверили железнодорожники.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские войска в ночь на 13 мая запустили 139 дронов по нашей стране. Утром обстрел не прекратился. Наоборот – оккупанты совершили массированную дроновую атаку и с 08:00 до 18:30 атаковали наши регионы (больше всего западные) 753 ударными БпЛА.

– Советник главы МО Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что это была только первая волна масштабной атаки. Вероятно, беспилотные удары будут продолжаться, в ночь на четверг агрессор применит ракеты, после чего утром 14-го числа снова запустит новую волну БпЛА. Такой долговременный комбинированный обстрел может продлиться ориентировочно до обеда 14 апреля.

