Россия массированно атаковала украинскую железную дорогу: произошло 23 попадания, есть погибшие и раненые железнодорожники
13 января государство-агрессор РФ дронами атаковало объекты "Укрзалізниці". Жертвами ударов стали двое железнодорожников, еще по меньшей мере двое получили травмы.
Об этом в комментарии украинским медиа сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Пресс-служба "УЗ" также проинформировала об обстрелах: по состоянию на 19:00 среды на железнодорожные объекты на западе, севере и в центре страны пришлись 23 вражеских удара.
Что известно о российских ударах
Литвин рассказал, что железнодорожники не допустили травмирования и гибели пассажиров, ведь мониторинговые команды останавливали и заблаговременно эвакуировали поезда.
Работники во время угрозы находились в укрытиях. Одна сотрудница получила легкую травму (ушиб), когда направлялась в убежище.
К сожалению, не на рабочем месте погибли двое работников "УЗ". Они находились в Здолбунове Ровенской области среди других гражданских, когда враг атаковал город. Также ранен еще один железнодорожник, который не находился на работе
Советник президента отметил, что в результате вражеских ударов среди инфраструктуры "УЗ" с начала суток повреждены:
- три локомотива;
- семь вагонов пригородного сообщения;
- восемь грузовых вагонов;
- пять тяговых подстанций;
- пять депо;
- два моста.
Пресс-служба компании заявила, что оккупанты "продолжают бросать все силы, чтобы попытаться затормозить нашу железную дорогу". Атаки по "УЗ" происходили в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской, Днепропетровской областях.
"Наши мониторинговые центры работают в усиленном режиме, следим за ситуацией во всех регионах и оперативно проводим эвакуации, сообщаем нашим работникам об угрозах, чтобы они вовремя прошли в укрытие. Благодаря этой непростой слаженной работе ни один наш пассажир не пострадал во время этой массированной атаки, а поезда продолжают движение на всех участках. На рабочих местах, несмотря на такие прицельные удары, также без погибших", – отметили представители компании.
Они предупредили, что из-за воздушных тревог возможны временные задержки поездов, оперативные изменения графика движения и корректировки маршрутов.
Изменения движения поездов из-за обстрелов
В 18:45 среды в "Укрзализныце" сообщили, что из-за длительной повышенной опасности и во избежание весомых задержек пригородных рейсов они приостанавливают выход на маршруты некоторых поездов, которые должны были бы следовать через Винницкую, Кировоградскую, Хмельницкую области. А именно:
- № 6274 Рудница – Гайворон;
- № 6363 Хмельницкий – Подволочиск;
- № 6366 Подволочиск – Хмельницкий;
- № 6323 Жмеринка – Рахны (альтернатива поезд №6325 Жмеринка – Вапнярка);
- № 6326 Рахны – Жмеринка (альтернатива поезд №6324 Вапнярка – Жмеринка, следующий с задержкой).
По состоянию на 19:50 с задержками ехали поезда:
- № 6136 Самбор – Стрый, следовавший со станции Дубляны с задержкой 1 час 55 минут.
- № 6506 Мукачево – Стрый, следовавший со станции Кольчино с задержкой 3 часа 40 минут.
Кроме этого, на 2,5 часа позже, чем по расписанию, с начальной станции отправился № 6305/6306 Ковель – Шептицкий.
По состоянию на 20:20 несколько задерживались:
- № 6113 Львов – Мостиска-2, следовал со станции Затока с задержкой 28 минут.
- № 6498 Канцеровка – Запорожье-2, следовал с начальной с задержкой 47 минут.
"Максимально догоняем график, где возможно", – заверили железнодорожники.
