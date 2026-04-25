Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами: силы ПВО обезвредили 610 из 666 целей

В ночь на 25 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 666 средств воздушного нападения: 47 ракет и 619 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 610 целей: 30 ракет и 580 беспилотников различных типов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки и результаты работы ПВО

В ночь на 25 апреля (с 18:00 24 апреля) российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Основное направление удара – Днепр. Также атакованы Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 БпЛА):

12 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пуска – Миллерово, Курск, Ейск (РФ), оккупированный Крым);

(районы пуска – Миллерово, Курск, Ейск (РФ), оккупированный Крым); 29 крылатых ракет Х-101 (район пусков – из акватории Каспийского моря);

(район пусков – из акватории Каспийского моря); одна крылатая ракета "Искандер-К" (район пуска – Брянская область РФ);

(район пуска – Брянская область РФ); пять крылатых ракет "Калибр" (район пусков – акватория Каспийского моря);

(район пусков – акватория Каспийского моря); 619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (ВОТ АР Крым), около 400 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражалиавиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 610 целей – 30 ракет и 580 беспилотников различных типов:

26 крылатых ракет Х-101 (из 29)

(из 29) четыре крылатые ракеты "Калибр" (из пяти)

(из пяти) 580 вражеских БпЛА различных типов (из 619).

Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БпЛА на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях.

"Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попаданиях не поступали. Атака продолжается! В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", – добавили в ВС.

Последствия атаки войск РФ

Ночью российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

"На юге региона повреждена жилая застройка и припортовая территория. К сожалению, два человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате попаданий повреждены и разрушены три частных жилых дома, хозяйственное помещение и семь автомобилей. Также получили повреждения объекты припортовой инфраструктуры. Возникшие пожары в настоящее время ликвидированы. На местах событий продолжаются работы по устранению последствий", – отчитался утром начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Взрывы раздавались этой ночью на Черкасщине, рассказал начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Над областью было обезврежено пять российских ракет и один БпЛА.

Обошлось без травмированных. В Черкасском районе обломками ракеты повреждена кровля частного дома.

На Днепропетровщине ранения в результате атаки получили 15 человек. Враг массированно атаковал Днепр. Поцелил и по Никопольщине, Синельниковщине и Криворожью. По области бил ракетами, артиллерией, беспилотниками и авиабомбой.

В Днепре в результате атаки возникли пожары. Повреждены предприятия. Частично разрушена четырехэтажка, еще несколько многоквартирных домов и частный дом изуродованы. По состоянию на 08:00 известно, что ранены 18 человек, среди них – ребенок.

Госпитализированы 11 горожан. В тяжелом состоянии находится 26-летняя женщина, остальные – в состоянии средней тяжести.

По данным ГСЧС, спасены 30 горожан, среди которых 5 детей. Под завалами могут оставаться люди. Продолжаются поисково-спасательные работы.

На Никопольщине под ударом были Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. Разбиты микроавтобус и легковой автомобиль. Пострадал 55-летний мужчина. Он на амбулаторном лечении.

Ударили россияне и по Грушевской громаде Криворожского района, Яворницкой и Покровской громадах – Синельниковского. Повреждены жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью город Днепр находился под комбинированной атакой РФ. В облцентре вспыхнули пожары, есть раненые.

В целом Россия атаковала Украину ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 и баллистикой. Также враг задействовал для ударов большое количество дронов.

