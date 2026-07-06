Россия нанесла удар по Украине почти 70 ракетами и сотнями дронов: последствия в Киеве и регионах. Все подробности

В ночь на 6 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник применил 419 средств воздушного нападения: 68 ракет и 351 БПЛА. Силы ПВО сбили 363 цели, в том числе почти 40 вражеских ракет.

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Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооружённых сил Украины.

Массированная атака РФ в ночь на 6 июля

Этой ночью враг массированно атаковал Украину ударными БПЛА, ракетами воздушного, наземного и морского базирования различных типов. Они летели преимущественно на Киев.

В течение ночи радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ зафиксировали в небе над Украиной 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 БПЛА различных типов:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс" (районы запуска — Курская область РФ);

(районы запуска — Курская область РФ); 23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (районы запуска — Брянская, Орловская, Курская области РФ);

(районы запуска — Брянская, Орловская, Курская области РФ); 33 крылатые ракеты Х-101 (районы запуска – Вологодская область РФ);

(районы запуска – Вологодская область РФ); 6 крылатых ракет "Калибр" (район запуска – Новороссийск, РФ);

(район запуска – Новороссийск, РФ); 351 БПЛА – ударные "Шахеды", "Герберы", "Италмасы", дроны-имитаторы типа "Пародия" (запускались со сторон Шаталова, Брянска, Курска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированного Донецка).

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:30 украинские военные сбили или подавили 363 цели – 37 ракет и 326 беспилотников различных типов:

31 крылатую ракету Х-101;

6 крылатых ракет "Калибр";

326 вражеских БПЛА различных типов.

Предварительно зафиксировано попадание 29 баллистических (в т. ч. противокорабельных) ракет и 18 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву ракетами и БПЛА.

В столице зафиксированы попадания по жилым домам, в одном из них заблокированы люди, сообщалось о пострадавших и погибших.

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