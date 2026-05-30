Россия модернизирует дроны и внедряет технологию роя: эксперт оценил угрозы для Украины
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Россия проводит активную модернизацию своих дронов-камикадзе, в частности Shahed-136, и внедряет технологию роя. В результате БПЛА получали возможность к изменению маршрутов полета во время их пребывания в воздухе.
Об этом сообщил авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии украинским медиа. Теперь, по его словам, если ведомые дроны звена перехватывают зенитчики, они оповещают оператора и дроны, которые идут следом.
Как "шахеды" умнеют
Эксперт говорит, что в отличие от крылатых ракет, которые движутся по предварительно установленной траектории, дроны смогут благодаря mash-связи быстро обмениваться информацией во время полета.
"Следующие дроны меняют свою траекторию, обходят именно это место, потому что здесь есть угроза", – говорит Храпчинский.
Некоторые модели "шахедов" теперь комплектуются средствами РЭБ, чтобы самостоятельно обнаруживать украинские радары и собственные радиокомплексы, и используя сигнал, захватывать цель для атаки. Поэтому звенья вражеских дронов имеют собственное распределение ролей: первые проводят разведку, другие предоставляют связь, а последние пытаются отбиваться от украинской авиации.
Поэтому, как пояснил специалист, Украина должна иметь "умную систему ПВО" для перехвата прежде всего дронов-ретрансляторов, в результате чего остальные беспилотники потеряют ориентацию.
"Рои дронов сейчас - самые перспективные. Россияне сейчас на этом пути. Сможем ли мы их остановить? Думаю, сможем, потому что у нас есть определенные предложения. Но наше противодействие будет подталкивать врага к модернизации. Когда у них закончатся способности, сложно сказать. Видимо, когда не будет возможности что-то производить", – сказал он.
Специалист также отметил, что на основе бытовой техники Россия может создать систему ИИ для нужд армии.
"Кто-то использует ИИ для того, чтобы найти лекарства против рака, а такие, как Россия, ищут средства, чтобы убивать людей. Поэтому здесь большая проблема именно в бытовых элементах, которые используются в войне", – резюмировал эксперт.
Напомним, ранее в ГУР раскрыли составляющие модифицированного БПЛА Shahed-136 MS001, который был сбит в Сумской области летом 2025 года. В аппарат была установлена камера и мини-компьютер с искусственным интеллектом.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала запускать по Украине модернизированный вариант другого дрона, Shahed-236. Он имеет усовершенствованную навигационную систему и тепловизионный модуль наведения с ИИ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!