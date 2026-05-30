Россия модернизирует дроны и внедряет технологию роя: эксперт оценил угрозы для Украины

Россия проводит активную модернизацию своих дронов-камикадзе, в частности Shahed-136, и внедряет технологию роя. В результате БПЛА получали возможность к изменению маршрутов полета во время их пребывания в воздухе.

Об этом сообщил авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии украинским медиа. Теперь, по его словам, если ведомые дроны звена перехватывают зенитчики, они оповещают оператора и дроны, которые идут следом.

Как "шахеды" умнеют

Эксперт говорит, что в отличие от крылатых ракет, которые движутся по предварительно установленной траектории, дроны смогут благодаря mash-связи быстро обмениваться информацией во время полета.

"Следующие дроны меняют свою траекторию, обходят именно это место, потому что здесь есть угроза", – говорит Храпчинский.

Некоторые модели "шахедов" теперь комплектуются средствами РЭБ, чтобы самостоятельно обнаруживать украинские радары и собственные радиокомплексы, и используя сигнал, захватывать цель для атаки. Поэтому звенья вражеских дронов имеют собственное распределение ролей: первые проводят разведку, другие предоставляют связь, а последние пытаются отбиваться от украинской авиации.

Поэтому, как пояснил специалист, Украина должна иметь "умную систему ПВО" для перехвата прежде всего дронов-ретрансляторов, в результате чего остальные беспилотники потеряют ориентацию.

"Рои дронов сейчас - самые перспективные. Россияне сейчас на этом пути. Сможем ли мы их остановить? Думаю, сможем, потому что у нас есть определенные предложения. Но наше противодействие будет подталкивать врага к модернизации. Когда у них закончатся способности, сложно сказать. Видимо, когда не будет возможности что-то производить", – сказал он.

Специалист также отметил, что на основе бытовой техники Россия может создать систему ИИ для нужд армии.

"Кто-то использует ИИ для того, чтобы найти лекарства против рака, а такие, как Россия, ищут средства, чтобы убивать людей. Поэтому здесь большая проблема именно в бытовых элементах, которые используются в войне", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в ГУР раскрыли составляющие модифицированного БПЛА Shahed-136 MS001, который был сбит в Сумской области летом 2025 года. В аппарат была установлена камера и мини-компьютер с искусственным интеллектом.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала запускать по Украине модернизированный вариант другого дрона, Shahed-236. Он имеет усовершенствованную навигационную систему и тепловизионный модуль наведения с ИИ.

