Россия может получить от Ирана новые дроны Miraj-532 для ударов по Украине, – Гуменюк

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в скором времени Россия сможет применять новые иранские дроны в войне с Украиной. Речь идет об иранском дрон-камикадзе Miraj-532, который уже в скором времени может быть доставлен в Россию.

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Об этом пресс-секретарь рассказала в эфире совместного телемарафона "Единые новости" 10 апреля. Наталья Гуменюк не исключает, что Россия уже совсем скоро сможет применить новый иранский дрон для обстрелов украинской территории.

"По всей вероятности, они могут быть в Украине. Мы понимаем, что на фоне определенной нехватки ракет, критического их количества, доведенный до такого предела враг может выискивать новые средства поражения, в том числе договариваться с партнерами о таких поставках. Пока мы не фиксировали ничего такого", – рассказала Гуменюк.

В то же время она добавила, что украинские специалисты подробно изучают заявленную характеристику беспилотника и ищут способы противодействия. Так, спикер уверяет, что существующие в Украине системы ПВО вполне смогут защитить и сбить иранские беспилотники.

Гуменюк также подтвердила то, что качество российских дронов, которые ныне оккупанты применяют в Украине, значительно снизилось. Вероятно, таким образом срабатывают санкции, влияющие и на боевое состояние противника. Однако не стоит недооценивать врага, который собирает информацию о том, какие средства поражения будут наиболее эффективными.

Напомним, что недавно Гуменюк предупредила украинцев об опасности. Так, по состоянию на утро 9 апреля, РФ удерживала в Черном море две подводные лодки с восемью ракетами "Калибр" на борту. Также повышена минная опасность.