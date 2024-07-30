Россия может устроить комбинированную атаку на Украину: Плетенчук заявил об угрозе
Россия вывела в Черное море сразу три подводных носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп может составлять до 12 ракет.
Не исключено, что враг может готовить очередной массированный комбинированный удар по Украине, так что в ближайшее время украинцам следует особенно внимательно относиться к объявлению воздушных тревог. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев24".
По его словам, в настоящее время враг может готовиться к очередному массированному ракетному удару по Украине.
"Мы постоянно готовимся к очередному массированному обстрелу, тем более, давно его уже не было. И если мы видим носители в море в количестве, обычно это может предшествовать комбинированному обстрелу. Потому что самостоятельные атаки с помощью исключительно этих крылатых ракет обычно не достигают какого-то большого успеха. Иногда процент сбивания этих ракет составляет 100", – отметил Плетенчук.
Спикер ВМС свое предупреждение аргументировал тем, что в настоящее время Россия вывела в Черное море три подводных ракетоносителя.
"Сейчас по факту можем утверждать, что три носителя находятся в море, фактически это все подводные носители, имеющиеся у врага в Азово-Черноморском регионе. В принципе, можно говорить только о Черноморском, потому что в Азове глубины им не хватит. Могут иметь они в общей сложности на борту до 12 ракет. И если параллельно сейчас происходит где-то снаряжение самолетов – возможна такая комбинированная атака. Поэтому, в принципе, как и всегда, не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги", – считает Плетенчук.
В то же время не исключено, что субмарины принимают участие в каких-то военных учениях.
"Есть вариант, что, возможно, это учения. Но даже учения у них обычно заканчивается практическими стрельбами, это тоже устоявшаяся практика", – добавил Плетенчук.
Напомним, о том, что Россия впервые вывела в море сразу три подлодки с крылатыми ракетами, в ВМС заявили накануне, 29 июля. Они потенциально представляют угрозу, поскольку могут нести крылатые ракеты.
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