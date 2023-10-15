Россия начала передислоцировать корабли ближе к Новороссийску: Гуменюк рассказала, есть ли риск обстрелов

После ряда успешных атак на российские корабли, совершенные украинскими воинами, россияне взялись передислоцировать свои суда поближе к Новороссийску. Впрочем, как показывает опыт большого десантного корабля "Оленегорский горняк", в полной безопасности они не будут и там.

В то же время в Черном море россияне удерживают 12 кораблей, среди них – подводный носитель ракет типа "Калибр". Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, несмотря на перемещение российских кораблей ближе к побережью РФ, угроза ракетных ударов с моря не исчезла.

"Нужно помнить, что угроза достаточно высока. Но передислокация Черноморского флота действительно направлена ближе к Новороссийску, хотя память у них короткая. "Оленегорский горняк" находился там, поэтому и не такое это уже безопасное расстояние", – отметила Гуменюк.

По ее словам, на 15 октября корабельная группировка в Черном море состоит из 12 единиц. Расположены они в акватории от восточного побережья Крыма до Новороссийска. Еще один корабль россияне удерживают в Азовском море.

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Среди кораблей в Черном море зафиксирован один ракетоноситель.

"Среди черноморской группировки есть ракетоноситель. Он подводный и может быть снаряжен до 4 ракет типа "Калибр", – рассказала Гуменюк.

Напомним, недавно СБУ совместно с ВМС поразили российский корабль "Павел Державин" возле Севастополя. Повреждения получил также буксир, который шел его спасать.

В СБУ раскрыли детали операции по поражению кораблей РФ в Крыму: по данным источников в спецслужбе, для атак использовались дроны "Морской малыш" с экспериментальным вооружением. "Эксперимент", судя по новым потерям российского флота, был удачным.

А в сентябре россияне потеряли корабль и подлодку, которые находились в сухом доку одного из судоремонтных заводов временно оккупированного Севастополя.