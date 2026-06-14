Россия начала терять главный козырь в войне против Украины – западные СМИ

Россия постепенно теряет один из ключевых ресурсов для ведения войны против Украины — – человеческий потенциал. Несмотря на значительные финансовые стимулы, темпы набора в армию снижаются, а потери на фронте остаются высокими.

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На этом фоне Кремль вынужден искать новые способы поддержания своих военных возможностей. Об этом пишет CNN.

Российские власти активно пытаются привлечь новобранцев к войне против Украины, предлагая значительные финансовые бонусы.

В частности, потенциальным военным обещают выплаты до 80 тысяч долларов, а также возможность погашения долгов на сумму до 140 тысяч долларов. Соответствующая реклама распространяется через билборды и социальные сети, ориентируясь прежде всего на молодых мужчин.

Впрочем, по словам эксперта по российской экономике Яниса Клуги, в первом квартале 2026 года набор в армию сократился примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Есть основания полагать, что эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

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Стратегия Кремля традиционно основывалась на ведении изнурительной войны с расчетом на значительные человеческие ресурсы и мощности оборонной промышленности. Однако в настоящее время этот подход сталкивается с серьезными ограничениями. Аналитики отмечают, что финансовые стимулы уже не обеспечивают необходимого уровня мобилизации.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Найджел Гоулд-Дэвис подчеркивает, что современная Россия впервые ведет войну, фактически оплачивая участие граждан, а не принуждая их к службе. По его словам, это создает дополнительное давление на экономику и не решает проблему нехватки личного состава.

Эксперты указывают на признаки того, что Россия уже начала терять больше военных, чем способна набрать. Это заставляет власти прибегать к все более радикальным мерам, включая привлечение иностранцев, бывших заключенных и граждан других государств.

В то же время отток мужчин призывного возраста негативно сказывается на экономике страны. Российский рынок труда сталкивается с острым дефицитом кадров, что затрудняет работу как гражданского сектора, так и оборонной промышленности. Заводы уже работают на пределе возможностей, и наращивать производство становится все сложнее.

По оценкам западных спецслужб, общие потери российской армии могут достигать около 500 тысяч человек. Кроме того, сотни тысяч граждан покинули страну, чтобы избежать мобилизации. Это еще больше усугубляет кризис рабочей силы и способствует росту инфляции.

Аналитики также предупреждают, что Кремль может рассмотреть вариант новой волны мобилизации или ограничения выезда граждан за границу. В то же время такие решения являются политически рискованными из-за их непопулярности среди населения.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова отмечает, что экономическое давление на Россию усиливается. По ее словам, расходы на войну достигают десятков миллиардов долларов в год, что составляет значительную часть государственного бюджета.

Несмотря на это, Кремль пока пытается избегать радикальных шагов, компенсируя нехватку ресурсов за счет регионов и иностранной рабочей силы. В то же время экономическая ситуация ухудшается: растут цены, снижается покупательная способность населения и фиксируется стагнация экономики.

На фронте ситуация также меняется. Украинские силы демонстрируют растущую эффективность, в частности благодаря использованию беспилотников и новейших технологий. По словам аналитиков, это позволяет наносить российской армии значительные потери.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщал, что только за один месяц российские войска могут терять до 30–––35 тысяч человек. В то же время украинские операторы беспилотников поражают больше целей, чем Россия успевает компенсировать новыми мобилизованными.

Эксперты отмечают, что сочетание кадрового кризиса, экономического давления и технологического преимущества Украины постепенно ослабляет позиции России в войне. В перспективе это может заставить Кремль либо усилить мобилизационные меры, либо пересмотреть масштабы военной кампании.

Напомним, студенты на временно оккупированных территориях Украины и в российских вузах сообщают о давлении во время подготовки к летней сессии. Администрации учебных заведений используют угрозу неудовлетворительных оценок и отчисления как инструмент для склонения молодежи к заключению контрактов с Министерством обороны РФ.

Также OBOZ.UA сообщал, что, по мнению народного депутата Романа Костенко, мобилизация в России от 300 до 500 тысяч человек может существенно изменить ход войны и создать серьезные проблемы для Украины. Вместе с тем нельзя полностью исключать вероятность применения оккупантами тактического ядерного оружия на фронте, чтобы прорвать украинскую оборону.

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