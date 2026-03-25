Россия начинает развертывание своего аналога Starlink: что это значит и какие риски. Фото и видео

В России начали развертывание своего аналога Starlink, он получит название "Рассвет". С помощью космической ракеты "Союз 2.1Б" на низкую околоземную орбиту запущены первые 16 спутников, предназначенных для создания сети спутниковой связи.

Об этом сообщает военный портал Defense Express. Там заявили, что российская сеть может превзойти Starlink по скорости интернета, однако вопрос заключается в том, насколько реальные характеристики будут соответствовать заявленным.

Российская компания "Бюро 1440" сообщила о запуске космической ракетой "Союз 2.1Б" на низкую околоземную орбиту первой партии из 16 спутников группировки "Рассвет", предназначенных для создания сети спутниковой связи, аналога американского Starlink.

В Defense Express считают это "тревожным звоночком", так как эти запуски стали первым серьезным шагом РФ к получению собственного полноценного аналога Starlink. Хотя запуск всего 16 спутников не смогут обеспечить возможности даже для ограниченного применения.

Коммерческое использование своей сети в "Бюро 1440" планируют запустить в 2027 году – при условии отсутствия задержек. А они вполне возможны, ведь первую партию спутников планировали вывести на орбиту еще в прошлом году.

Заявлено, что после выхода на опорную орбиту спутники успешно отделились и установили связь с пунктом управления полетов компании. После проверки всех бортовых систем они займут определенные позиции.

Высота, на которую была выведена первая партия спутников, не оглашается. В планах, согласно заявлениям компании, развертывание группировки на высоте около 800 км. При этом Starlink размещен на высоте около 500 км.

"Стоит отметить что это уже не первый запуск спутников компанией "Бюро 1440" в рамках создания сети спутникового интернета. Ранее, в 2023 году было выведено 3 испытательных спутника, благодаря которым впервые была установлена связь через терминал на земле. Затем, в 2024 году было выведено на орбиту еще 3, они уже были оборудованы системой лазерной передачи данных между спутниками. В планах у компании до конца 2027 года вывести на орбиту около 300 таких спутников, что потребует около 19 запусков "Союз 2.1Б". А уже в 2035 году планируется развернуть группировку из около 900 спутников, для чего необходимо будет не менее 57 запусков этих ракетоносителей", – рассказали в Defense Express.

В "Бюро 1440" заявили, что рассчитывают получить скорость интернета до 1 Гбит/с с задержкой в 70 мс.

Если учесть, что Starlink сейчас имеет скорость до 500 Мбит/с и задержку около 40 мс – по этим показателям, говорят в Defense Express, сеть от "Бюро 1440" превзойдет Starlink. Хотя, уточнили авторы материала, "неизвестно, действительно ли там будут такие характеристики, как заявлено".

Компания сейчас разрабатывает несколько вариантов терминалов – под разные задачи. Все они оснащены антеннам с активной фазированной антенной решеткой. Поэтому теоретически оккупанты смогут устанавливать их на беспилотники, как делали это с американскими терминалами. А это означает появление новой проблемы для Украины.

"Сеть от "Бюро 1440", как и любые другие сети спутникового интернета, для своего функционирования имеет стационарные наземные шлюзы, через которые и идет весь трафик, и которые РФ очевидно будет вынуждена разместить только на своей территории. Поэтому для вывода из строя всей сети, вероятно, должно быть достаточно повредить эту инфраструктуру", – резюмировали в Defense Express.

Як повідомляв OBOZ.UA, ВСУ відбили майже 400 кв. км території після блокування окупантам Starlink.

Между тем россияне испытывают альтернативы Starlink – и до сих пор не нашли ничего, что могло бы его заменить.

