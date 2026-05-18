Россия начинает терять позиции: в The Economist заявили о 'переломе' в войне в Украине

Временное перемирие между Украиной и Россией, которое длилось несколько дней и не продемонстрировало существенного снижения боевых действий, подтверждает, что война, вероятно, не закончится в ближайшие сроки. В то же время очевидным становится то, что количество потерь военных РФ так и остается довольно значительным, а весеннее наступление не принесло стране-агрессору существенных успехов.

К тому же украинские военные продолжают уверенно продвигаться на некоторых фронтовых участках и возвращать под свой контроль территории. О "переломе" в войне в Украине сообщает The Economist.

Аналитики фиксируют замедление наступления РФ на фоне высоких потерь

Как отмечается в материале, несмотря на отсутствие существенного снижения интенсивности боевых действий во время короткого перемирия, динамика конфликта постепенно меняется. Количество погибших среди российских военных остается крайне высоким, а их весеннее наступление фактически остановилось.

По оценкам аналитиков, в этом году Россия впервые с октября 2023-го фиксирует незначительные, но стабильные территориальные потери.

По данным The Economist, по состоянию на 12 мая общие потери российской армии составляют от 280 до 518 тысяч погибших, а суммарные потери вместе с ранеными – от 1,1 до 1,5 миллиона военных. Это означает, что примерно 3% мужского населения России призывного возраста до начала войны были убиты или ранены.

В исследовании также использованы обновленные данные изданий "Медуза" и "Медиазона", которые ведут независимый подсчет потерь. Их база содержит более 218 тысяч идентифицированных погибших российских военных, собранных на основе некрологов, сообщений в соцсетях и местных медиа.

"Эти мрачные потери сопровождаются незначительными достижениями на передовой. Картографирование поля боя становится все сложнее, поскольку оно становится более распыленным. Украинские беспилотники преследуют войска далеко за линией фронта, что затрудняет для России перемещение подразделений на фронт, не становясь мишенями", – отмечается в статье.

По данным отдельных источников, российские войска продолжают постепенное продвижение на отдельных участках фронта. Трекер, основанный на картах боевых действий аналитического центра ISW, свидетельствует, что с начала года РФ захватила около 220 кв. км территории Украины, что составляет примерно 0,04% ее площади.

При этом в последние недели Украина активизировала контрнаступательные действия: по 30-дневному среднему показателю, было отбито около 189 кв. км.

Аналитики предполагают, что Россия может временно замедлять действия перед потенциальным летним наступлением, что может стать одним из ключевых моментов в дальнейшем развитии войны.

