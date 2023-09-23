Россия накапливает 'Калибры' для ударов по Украине осенью-зимой: Гуменюк предупредила об угрозах

В последнее время российская террористическая армия сократила использование против Украины ракет морского базирования типа "Калибр". Это связано с их попытками накопить потенциал для ударов по нашим объектам критической инфраструктуры осенью-зимой.

Соответствующее заявление в эфире национального телемарафона сделала начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она предупредила, что враг не откажется от своих планов атаковать.

Руководитель пресс-центра напомнила, что россияне имеют преимущество в воздухе и запас ракет, которые пытаются обновлять. По словам Гуменюк, в плане абсолютной блокировки российского производства оружия санкции не работают.

"Враг продемонстрировал, если выдержать паузу, то способен накопить определенное количество ракет…. Совершенно очевидно, что они продолжают накапливать и ракеты морского базирования", – подчеркнула Гуменюк.

В то же время она добавила, что Украина уже многое пережила, поэтому сейчас подготовлена и многое знает об этих атаках.

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Сообщалось, что производство крылатых ракет морского базирования Калибр в России можно в среднем оценить в 1-1,5 ракеты за сутки. То есть в месяц это 30-40 "Калибров". Способна ли Россия устроить "мегаатаку" по Украине, сколько накопила ракет и сколько сейчас производит, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 сентября российские террористы атаковали Одесскую область сверхзвуковыми ракетами "Оникс". Две из них попали в рекреационную зону на открытой территории.

– 22 сентября российские террористы ударили ракетами по Кременчугу в Полтавской области. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, в результате чего один человек погиб, еще 31 человек получил ранения, в том числе трое детей.

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