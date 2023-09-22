Способна ли Россия устроить "мега-атаку" по Украине: сколько накопила ракет и сколько сейчас производит

21 сентября российские оккупанты нанесли удар по территории нашей страны 43 крылатыми ракетами авиационного базирования Х-101/555. И сразу возникли вопросы: какие у врага возможности по ежемесячному производству, применению и накоплению ракет? Насколько готовы россияне к массированным ударам по Украине осенью-зимой и какую номенклатуру ракет они могут производить, а какую нет?

Что же, давайте разберемся.

Что с производством

У россиян производство ракет Х-101/555 осуществляется со средним показателем две ракеты в сутки. При этом проводится восстановление тех, которые были непригодны к использованию и требовали глубокого ремонта. Преимущественно это ракеты Х-55.

Таким образом, в месяц российские оккупационные войска (РОВ) могут производить от 40 до 60 ракет Х-101/555/55 +/- 20%.

Производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" можно в среднем оценить в 1-1,5 ракеты в сутки. То есть в месяц это 30-40 "Калибров".

По остальным ракетам ситуация у оккупантов намного хуже. П-800 "Оникс", ракеты серии "Искандер"-М/К, а так же Х-47М2 "Кинжал" – это штучная, мелкосерийная продукция, выпускаемая не десятками, а единицами в неделю. Подчеркиваю: не в сутки, а в неделю!

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Отдельная статья – ракеты Х-22. Это советские ракеты, которые не производятся в России уже очень давно, но модернизируются до уровня Х-32. И, с учетом весьма объемного задела с советских времен, недостатка материала для восстановления, ремонта и модернизации у оккупантов нет.

Все, что ограничивает россиян в этом вопросе – не столько ракетная компонента, сколько компонента носителей.

Сколько может быть накоплено ракет, готовых к удару?

Начиная с июля 2023 г. мы могли наблюдать за тем, как Россия весьма ограниченно использовала ракеты Х-101/555/55. В то время, как в мае и июне они составляли основной ударный элемент, то в июле их применение сократилось до уровня производственных возможностей – 56, а в августе – 76.

А в сентябре, за неполный месяц, они значительно превзошли производственный базис, осуществив такие удары:

6 сентября

7/7 – Х-101/555

17 сентября

10/6 – Х-101/555

18 сентября

17/17 – Х-101/555

21 сентября

43/36 – Х-101/555

Таким образом Россией был применен не только ресурс ракет, что производятся, но и теми, что накапливались посредством ремонта и восстановления.

По крылатым ракетам морского базирования "Калибр" ситуация несколько иная. С июля эти ракеты стали основной ударной компонентой по Украине флотилии РОВ. В июле было применено 49 "Калибров", а в августе – 44. Но при этом на протяжении всей первой половины сентября не было применено ни одной КРМБ "Калибр". С учетом данного фактора можно говорить о том, накопление у черноморской флотилии российских оккупационных войск может составлять от 50 до 60 единиц этих ракет.

И тут у многих возникнет вопрос, как такое может быть, если прошел только 21 день сентября, а это значит, что накопление может составлять 20 – 30 ракет? На первый взгляд это так, но накопление считается не от сегодняшнего дня, а от предыдущего месяца. И это обусловлено тем, что ракеты должны доставляться до пунктов погрузки на носители. Логистика.

А потому сейчас в распоряжении у российских оккупантов в Черном море может быть от 50 до 60 "Калибров".

Далее. Наиболее редкие представители ударной компоненты – П-800 "Оникс", ракеты серии "Искандер"-М/К, а так же Х-47М2 "Кинжал". Все они наиболее активно применялись в июле – в первую очередь по одесской портовой инфраструктуре.

Например, за июль было применено 25 ракет П-800 "Оникс", не менее 13 ракет "Искандер"-М/К и т.д. Но в августе и сентябре их применение резко сократилось, что позволяет говорить о накоплении.

Аналогично и с Х-22. В июле их было применено не менее 15, а вот в августе – 4. Это позволило на сегодняшний день накопить, а точнее, восстановить и модернизировать не менее 20, но не более 30 ракет Х-22/32.

Максимум 120-130 ракет

С учетом всего вышеизложенного можно сделать вывод, что Россия в течение месяца имеет доступный ресурс производства ракет всей номенклатуры от 100 до 120 единиц. Кроме того, восстановительный/модернизационный потенциал Х-22/32 может в среднем составлять до десяти ракет.

И именно таких показателей следует ожидать, говоря о возможностях врага не только наносить ракетные удары в ближайшее время, но и накапливать боекомплект.

При этом следует понимать, что разово (единовременно) весь этот боекомплект российские оккупанты использовать не смогут – как из-за ограниченного количества, так и деградирующих возможностей носителей каждого типа ракетного вооружения.