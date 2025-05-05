Россия нанесла почти 100 ударов по Сумщине за сутки: повреждена инфраструктура, есть погибший и раненые

Оккупанты не прекращают терроризировать мирных жителей: за прошедшие сутки, 4 мая, военные путинской армии нанесли около 100 ударов по Сумщине. В результате многочисленных атак есть погибший и раненные.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации 5 мая. Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

"В результате российских обстрелов территории области в течение суток есть погибший в Великописаревской общине, ранены трое мирных жителей в Белопольской общине. В течение суток, с утра 4 мая до утра 5 мая 2025 года, российские войска совершили почти 100 обстрелов по 28 населенным пунктам в 1 сообщении.

Больше всего оккупационная армия РФ атаковала Сумский, Шосткинский и Конотопский районы. Противник наносил удары с помощью управляемых авиабомб, сброса ВОГ с БпЛА и FPV-дронов.

Повреждения и разрушения получили ряд объектов гражданской инфраструктуры:

– Великописаревская община – поврежден частный жилой дом;

– Белопольская община – поражено 9 частных домовладений, объекты гражданской инфраструктуры, 5 автомобилей;

– Конотопская община – повреждены нежилые помещения;

– Ворожбянская община – повреждено помещение предприятия пищевой промышленности.

"За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 7 человек. Воздушная тревога в области продолжалась 12 часов 22 минуты", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты в ночь на понедельник, 5 мая, атаковали Сумщину. Под вражеским ударом оказался город Конотоп, по которому россияне били ударными беспилотниками типа "Шахед" и баллистическими ракетами. Известно, что в результате удара уничтожен объект инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 мая российские захватчики устроили атаку "Шахедами" на Черкассы, раздалась серия взрывов. В городе есть повреждения, пострадал человек. Из-за атаки дронов в областном центре произошло сразу несколько пожаров.

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